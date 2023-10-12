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Сегодня, 08:30

Скандальный вратарь «МЮ», россиянин Ондуа и тренер-легенда. Что из себя представляет Камерун

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Андре Онана, Ригобер Сонг и Гаэль Ондуа
Андре Онана, Ригобер Сонг и Гаэль Ондуа.
Фото Getty Images, Global Look Press
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Знакомимся с соперником сборной России.

Когда мы последний раз видели сборную Камеруна?

Если брать большую сцену, то чуть менее года назад, во время ЧМ-2022 в Катаре. «Неукротимые львы» пробились в финальный турнир, где попали в группу с Бразилией, Сербией и Швейцарией. В первом туре камерунцы проиграли Швейцарии (0:1), потом была разудалая ничья с Сербией (3:3). Перед последним туром команда сохраняла кое-какие шансы на плей-офф и даже сенсационно победила Бразилию (1:0), пусть пентакампеоны, уже решившие все задачи, выставили второй состав и не особенно напрягались. Этот успех стал историческим, но выйти в 1/8 финала не помог.

Впрочем, в Катаре Камерун запомнился скорее не игрой, а двумя скандальными околофутбольными историями. Первая связана с Андре Онаной. Голкипер после матча со Швейцарией разругался с главным тренером Ригобером Сонгом и покинул расположение команды, заявив, что больше не будет играть за сборную. Занятно, что без своей главной звезды Камерун ни разу не проиграл — победа и ничья.

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Другой герой — Гаэль Ондуа. Проведший детство и юношество в России полузащитник, получавший футбольное образование в школах «Локомотива» и ЦСКА, вышел на поле в игре со Швейцарией в бутсах с изображенным на них российским флагом. Поступок вызвал резонанс и даже раздавались требования наказать Ондуа.

«Я всегда играю в бутсах с таким нанесением и никогда не перестану этого делать. Это моя позиция. Россия — мой дом, как и Камерун. Почему я должен отказаться от своего дома?» — сказал он после матча в смешанной зоне.

«Жалею ли я, что сыграл на чемпионате мира в Катаре в бутсах с флагом России? Нет. Никогда не жалею о своих поступках. У каждого человека должна быть честь, что бы ни происходило в жизни. И также надо отвечать за свои поступки, что я и делаю», — говорил Ондуа уже летом в интервью «РБ Спорт».

Футболисты сборной Камеруна на чемпионате мира в Катаре
Фото Global Look Press

Что происходило с Камеруном после ЧМ-2022?

В целом — ничего особенного. «Неукротимые львы» играли в отборе к Кубку Африки — ничья и поражение от Намибии в марте (1:1 и 1:2), а также победа над Бурунди в сентябре (3:0). Впрочем, Камерун все равно занял первое место в группе и прошел дальше. Кроме того, был товарищеский матч с Мексикой, завершившийся вничью 2:2. Как видим, побед не то чтобы много, но главную турнирную задачу на этот год команда решила.

Сейчас, в октябре, у Камеруна два товарищеских матча — сначала 12 октября в Москве, а четыре дня спустя с Сенегалом.

Местный футбол переживает непростые времена. Федерацию, которую возглавляет легендарный Самюэль Это'О, сотрясают скандалы, в центре которых как раз бывший форвард, которого обвиняют в коррупции и самодурстве.

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А что с составом?

Там много знакомых лиц. Тренирует Камерун по-прежнему Ригобер Сонг, который сохранил свой пост после ЧМ-2022. Учитывая специфику работы в Африке, то, что он является местным тренером и турбулентность в федерации — неплохое достижение для участника шести чемпионатов мира (пять раз в качестве игрока плюс один как главный тренер).

Среди вызванных на матч с Россией — 13 футболистов, которые были в заявке на ЧМ-2022. Безусловно, сейчас у Камеруна хорошее время для экспериментов, но в Москву приехал основной состав «Неукротимых львов», за исключением травмированных Шупо-Мотинга из «Баварии» и Замбо-Ангиссы из «Наполи».

Футболист Андре Онана
Андре Онана.
Фото Global Look Press

Там есть на кого посмотреть?

Разумеется, на Ондуа, выступающего за «Динамо» Муми Нгамале и экс-форварда бело-голубых Клинтона Нжи. Это список для тех, кто всюду и в любой ситуации ищет «наших».

Вообще же, главная звезда в составе — пожалуй, Онана. Голкипер помирился с Сонгом и вернулся в сборную, сыграв в сентябре против Бурунди. Онана переживает не лучший период в «Манчестер Юнайтед», наделав уже немало ошибок, но его статус все равно очень высок. Посоревноваться с ним мог бы, наверное, только Эрик-Максим Шупо-Мотинг из «Баварии». А капитанскую повязку носит Венсан Абубакар, выступающий сейчас в Турции за «Бешикташ».

Но это все давно и хорошо известные фамилии. Так что если хотите блеснуть и прослыть среди своих друзей гиком, то расскажите им про Кристофера Ву. 22-летний центральный защитник «Ренна» стал основным в сборной в этом году и прогрессирует в Лиге 1. Так, год назад северяне заплатили за него «Лансу» девять миллионов евро.

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А как Камерун играет?

Неизменная вещь при Сонге — четыре защитника. Модуль 4-Х-Х — базовый, а вот дальше все может меняться в зависимости от соперника и формы своих игроков. Так, месяц назад против Бурунди это были 4-2-3-1 с Абубакаром на острие и Шупо-Мотингом на позиции «десятки». А в летнем спарринге с Мексикой — 4-1-4-1. Учитывая товарищеский статус матча с Россией, скорее всего, Сонг даст себе простор для некоторых экспериментов.

Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

Андре Онана
Гаэль Ондуа
Клинтон Нжи
Николя Муми Нгамале
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
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