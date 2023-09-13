Карпин — тоже часть РПЛ и ее интенсивности. Но он прав: когда нет еврокубков и отборочных матчей, игрокам надо уезжать и расти

Обозреватель «СЭ» — об итогах товарищеского матча сборной России с Катаром.

Мнение

Safanov и Bannov — образ «интереса» к нашему футболу за границей

Самым ярким впечатлением стартовых 45 минут в Дохе для меня стали две фамилии в составе сборной России на телеэкране — Safanov и Bannov. Под «Сафановым» и «Банновым» подразумевались Матвей Сафонов и Дмитрий Баринов. Далеко не новички, а основной вратарь и вчерашний капитан, оба — участники Евро-2020. Тем не менее их написали так, как написали, — и эти опечатки стали довольно символичным отображением того, насколько внимательно сейчас в мире следят за российским футболом.

И, увы, насколько внимательно за ним стоит следить, что показала игра в Катаре. Между двумя этими вещами — вниманием к РПЛ извне и ее реальным содержанием — никакой «вилки», к сожалению, нет. Иначе Валерий Карпин не воскликнул бы в интервью: «Кто может — уезжайте из РПЛ!» И добавил, что, по словам футболистов, «интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Тренер подчеркнул, что согласен с ними на пятьсот процентов.

Громкие цитаты Карпина сейчас обсуждают больше, чем саму игру, — и неудивительно. В пику тренеру говорят, например, что он и сам работает в той же РПЛ, так что участвует в создании уровня интенсивности, который ниже катарского. Доля истины в этом есть.

В отличие от прошлого, этот сезон ему в принципе не удается. И на фоне того, как играет «Ростов», он не мог приехать в сборную на позитиве и с бурным энтузиазмом. Может, конечно, он такой гений психологии, что способен незаметно переключиться с одной волны на другую, но поверить в это я готов с трудом. Но и капитан «Ростова» Даниил Глебов говорил, что Карпин стал больше нервничать, и сам тренер это подтверждает.

А когда тренер неспокоен, раздражен и сосредоточен на своих эмоциях — это ведь и команде не может не передаться. С этим грузом он и приехал из «Ростова» в сборную. И тогда возникает вопрос: не нанес ли Карпин вреда самому себе, переподписав в конце прошлого года контракт с РФС?

Одно дело, когда в текущих — крайне специфических — обстоятельствах национальную команду возглавляет кто-то свежий, ее еще не пробовавший, с новыми амбициями. Карпин же проходил через отборочный турнир, занял второе место в группе, находился в десяти минутах от первого. Но совершенно очевидно, что, даже выиграй он отбор, сборная по не зависящим от него причинам в Катар (не сейчас, а в прошлом году) не поехала бы.

А теперь она играет неизвестно ради чего. Для поддержания такого института, как национальная сборная, и с теми малочисленными соперниками, кто изволит согласиться. Карпин лишил себя каких бы то ни было передышек в клубной работе ради совмещения, которое сейчас не несет в себе практического смысла.

Построение сборной будущего? В целом — не вижу! Средний возраст стартового состава матча с Катаром был 25,5 года. Средний возраст тех, кто вышел на замену, — 25,05. По сравнению с обычными цифрами это действительно довольно молодо, но в Дохе не играл никто моложе 21 года. 21 — Волкову и Мухину, 22 — Литвинову и Хлусевичу, 23 — Глебову, 24 — Сафонову и Глушенкову. Из 22 человек, выходивших на поле, лишь семь — моложе 25. Как-то не очень бьется это, по-моему, со строительством команды на годы вперед. Хотя тридцатилетнего на поле не было ни одного — в этом году столько исполнится только Джикии.

Антураж был хорош, футбол сборной — нет. Когда играешь 30 минут из 90, 1:1 — это еще не так плохо

Можно было надеяться, что на нашу сборную, которая должна была изголодаться не только по футболу, но и по его внешней картинке, повлияют антураж города и стадиона последнего чемпионата мира. Помню, как был там на матче ЧМ-2022 Австралия — Дания, когда «соккеруз» неожиданно для всех, в отличие от наших соперников по группе на Евро, вышли в плей-офф, и даже австралийская журналистка расплакалась от эмоций. Перед той игрой беспечный таксист высадил меня километрах в двух от «Аль-Джануб», и мне пришлось эту дистанцию в спешном порядке преодолевать вдоль шоссе пешком.

И с антуражем все действительно было неплохо — тысячи людей, в том числе детей, в галабеях, местных белых одеждах, вели себя достаточно активно. Впрочем, и на поле не возникало такой ситуации, которая могла бы спровоцировать местных жителей, как на матчах своей национальной команды во время ЧМ, во втором тайме при неудачном счете массированно валить со стадиона.

Напомню, что Катар стал худшей хозяйской сборной в истории мировых первенств с большим отрывом — ЮАР-2010 и та была в разы сильнее. Размышляя об этом, я в своем Telegram-канале накануне игры тем не менее написал: «Но вы поставите на победу России? Я воздержусь».

Правильно сделал. В первые и последние 15 минут на поле стадиона «Аль-Джануб» была одна сборная России, живая и активная. И по первой четверти часа хотелось надеяться, что игроки действительно соскучились по футболу на этом уровне.А последние, с голом Солдатенкова, дали возможность поаплодировать характеру команды, но немного и подосадовать — значит, могут!

Но в остальные 60 минут сборная была совсем другая; вернее, ее фактически не было. Когда играешь в футбол тридцать минут из девяноста, счет 1:1 — не худший из возможных. Но тут стоит вспомнить, как беспомощно Катар «ложился» на домашнем ЧМ и под Эквадор, и под Сенегал, не говоря о Нидерландах. Как перегорел и оказался ни на что не годен.

Правда, с тех пор туда пришел Карлуш Кейрош, опытный тренер, где только не работавший, включая «МЮ», «Реал» и сборную Португалии. Везде идет какое-то развитие. Везде стоят какие-то более или менее четко очерченные цели. Кроме...

Фото AFP

Матчи с Египтом — это имитация бурной деятельности

Тут хотя бы был матч с участником, более того — хозяином последнего чемпионата мира. А вот когда за сутки до того неизвестно какая по счету сборная России, да еще и без главного тренера (Карпин, естественно, полетел с основой в Катар) проиграла олимпийской сборной Египта, эта новость не вызвала ровно никаких ощущений. И если бы выиграла, реакция была бы точно такая же. До лампочки. Поэтому я предпочел трансляцию отборочного матча из Еревана Армения — Хорватия, не стал повторять ошибок прошлого матча, когда выдержал лишь тайм — и то исключительно из уважения к комментировавшим его Валерию Непомнящему и Денису Казанскому и их отличной работе. Такое нельзя смотреть из страха возненавидеть футбол.

К чему вообще был второй матч в том же Суэце, причем с перелетами после первого в Москву и обратно — совсем не понимаю. Какая-то суета ради суеты. Имитация бурной деятельности. Лучше бы в это время на тренировках в клубах интенсивность повышали. А сейчас 49 человек вернутся из далеких поездок в свои команды, тренировавшиеся без них, — и откуда будет эту интенсивность взять?

И вот что удивительно и на чем я себя поймал. В 2016 году сборная России проиграла в Катаре еще один контрольный (да-да, у Станислава Черчесова были только такие) матч — 1:2, и я обрушился на нее с текстом под заголовком «Недосборная». Кстати, потом выяснилось, что гнев был не только у меня — Черчесов чуть ли не единственный раз за все время работы в сборной устроил в раздевалке светопреставление. И многих оно в итоге разбудило.

А теперь и гнева никакого не было. Вообще эмоции куда-то пропали, и это — самое скверное. Потому что чувства есть, когда есть надежда. Здесь же смотришь на каком-то автопилоте.

Осенью 2016-го, меньше чем за два года до домашнего чемпионата мира, игрокам хоть было к чему стремиться. А теперь?

Легко говорить лозунгами: мол, если тебя вызывают в национальную команду, мотивация должна быть всегда. Но когда уже второй год совершенно неясны перспективы, откуда ее взять?

Фото РФС

Так что, наверное, прав Карпин — уезжать в Европу. К чему-то стремиться. Что-то преодолевать. Задействовать все свои внутренние резервы, а не играть, как сказал бы Александр Бубнов, «на легком дамском». Чему, будем откровенны, способствует снизившийся из-за отъезда топовых легионеров уровень нынешнего чемпионата России.

И тут не совсем корректно приводить обратные примеры с отъездом или неотъездом игроков — допустим, Евро-2008, где у сборной Гуса Хиддинка был только один легионер, Иван Саенко. Или ЧМ-2018, где на первых ролях лишь один футболист, выступающий в зарубежном чемпионате, — Денис Черышев. А костяк составляли представители российской лиги.

Вот только лига эта, особенно в первом случае, была совсем другой. Например, «Зенит» в том самом 2008-м выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы — этого аргумента достаточно? А сейчас в том же самом турнире, теперь Лиге Европы, равно как и во всех остальных еврокубках, российские клубы не выступают. Как и сборная не играет ни в каких отборах и финальных стадиях.

Нарушился естественный футбольный кровоток. Невозможно сравнить себя ни с сильнейшими, ни даже со средними европейцами — российский футбол варится в собственном соку.

Матч Катар — Россия — не более чем логичное следствие всего этого процесса. И такая игра меньше всего должна удивлять. И тем более возмущать. Она естественным образом вытекает из текущего момента.

«Правда в глаза», которую, как выразился Карпин, он наговорил игрокам в раздевалке, кому-то наверняка поможет встряхнуться — как помогла предыдущему поколению правда от Черчесова как раз после игры с Катаром. Может, она и была точкой отсчета, первой и самой низкой точкой, для строительства четвертьфиналиста ЧМ-2018.

Точкой отсчета чему станет эта ничья на «Аль-Джанубе», целый час в которой сборная России совсем не играла в футбол?..

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