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Сегодня, 16:10

Россия остается в УЕФА. И без ЧМ-2026

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Россия останется в УЕФА даже без участия в чемпионате мира-2026.
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Генсек РФС Максим Митрофанов дал понять, что азиатского разворота не будет.

Мы долго требовали от футбольных руководителей определенности — остаемся ли в УЕФА в ожидании возвращения на соревнования под его эгидой или уходим в Азиатскую конфедерацию.

Всего три недели назад президент РФС Александр Дюков давал срок до конца года: «Действительно, возможность перехода в Азию есть. Мы держим ее в уме, исходя из того, что для нас важны официальные матчи. В зависимости от результатов переговоров нужно принимать решение. Либо мы остаемся в УЕФА, либо рассматриваем возможность смены конфедераций. Решение следует принять в конце года».

Александр Дюков. «Возможность принять решение о переходе в Азию до конца года есть». Интервью Дюкова

И вот, судя по всему, определенность появилась. Генеральный секретарь РФС вполне четко и определенно высказался в пользу УЕФА. «Наш приоритет — играть в официальных соревнованиях, как сборным, так и клубам. РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола», — сказал Митрофанов РИА «Новости».

Четкость позиции — это хорошо. Вот только загадок после заявления Максима Львовича стало только больше.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сравнение с ребенком слишком поверхностно, чтобы им довольствоваться. Вопрос-то для нашего футбола судьбоносный. Ответ «так будет лучше» для него не подходит. Мы ведь понимаем, что наш «ребенок» после такого решения точно остается без официального международного футбола. Точно ли это то самое лучшее, о котором говорит генсек РФС? Пока ведь у нас от УЕФА лишь дырка от бублика. Ну, если быть точнее, то некоторые поблажки в виде условий для клубов по контрактам с легионерами, а также обещание о допуске на турниры юношеской сборной России (до 17 лет). Когда представится техническая возможность. Пока ее нет, как официально уведомил УЕФА. И когда появится — неизвестно.

Или есть какие-то наметки? Может, у РФС даже разработана дорожная карта с УЕФА по постепенному возвращению нашего футбола, поэтому и принято консервативное решение остаться? Или консультации четко показали, что в Азии перспективы участия в официальных соревнованиях до окончания СВО такие же, как и в Европе?

Игорь Левитин. «УЕФА не хочет отпускать нас в Азию». Интервью Игоря Левитина

Интересно также, есть ли какой-то временной диапазон, на который распространяется решение о продолжении пребывания в УЕФА? Сколько мы готовы ждать «лучшего для своего ребенка», довольствуясь товарняками с «Кайратом» и Кенией — при всем к ним уважении? Год, два, десять лет, двадцать? Или это решение снова на один год, а дальше станем смотреть по развитию событий?

Вопросов — множество. Ждем ответов. Пока же из заявления Митрофанова понятно одно — Россия уже на сто процентов без ЧМ-2026.

Футбол
Сборная России по футболу
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