Известный тренер Александр Тарханов подвел итоги матча сборной России.

— Мне игра понравилась. Добротный матч, не скучный, — считает Тарханов. — Событийный. Мы забили, имели еще моменты. Пиняев угодил в перекладину, Кузяев мог отличиться в первом тайме. Победили серьезного соперника. Правда, концовка немного подкачала, подустали ребята. Игра уже проходила в основном в середине поля, но в целом чувствовалось, что футболисты выходили с правильным настроем, играли с самоотдачей.

— Наиграли мы на победу?

— Пожалуй, да. Как говорится, счет на табло. Лучше реализовали свои моменты. Хотя, конечно, Сафонов нас пару раз выручил — стоял до конца, не гадал.

— После матча с Катаром Валерий Карпин сетовал на низкую интенсивность в игре своей команды. Как было сегодня?

— Явно по-другому. Но сегодня и состав был почти оптимальный, боевой. Не было только Головина, который, увы, испытывает проблемы со здоровьем. А на всех остальных исполнителей Карпин, по идее, мог рассчитывать. Мы увидели состав, который, думаю, и играл бы, выступай мы сейчас в отборе к Евро. С Катаром было больше экспериментов, отсюда и более низкая интенсивность. Сегодня в целом не просели на фоне африканцев.

— Кого выделите в нашей атаке?

— Пиняева. Он провел хороший матч, обострял. Жаль, что не забил. Ну и очень понравились подключения Волкова. Бороздил всю правую бровку, отдавал передачи. Просто супер! Сергей, конечно, впечатлил.

— Для вас именно Волков — лучший игрок матча?

— Да, игрок «Краснодара». На второе место, наверное, поставлю Пиняева. Ну и Сафонова включим в тройку.

— Как бы оценили игру наших легионеров — Алексея Миранчука и Кузяева?

— Миранчука оценивать сложно — не так много времени провел на поле. А Кузяев был весьма неплох. И забить мог, и пасы отдавал добротные. Молодец, держал темп.

— Что насторожило?

— Были невынужденные потери мяча на своей половине поля... Брака хватало. Были ошибки, да, но все удачно закончилось. Сыграть на ноль против Камеруна — весьма позитивный момент.

— А что скажете о зоне между Сильяновым и Солдатенковым? В первом тайме ошибки этих защитников могли привести к серьезным проблемам...

— Не спорю. Но они и нечасто играют за сборную. Нужно время для взаимопонимания на таком уровне. Тем более в таком сочетании. Да, ошибались, но после перерыва сыграли уже гораздо надежнее, четче. Ну и левый фланг обороны гораздо реже подключался к атаке, чем правый, где я уже отметил Волкова.

— В голе Чалова есть доля вины вратаря Камеруна?

— Да я бы так не сказал. На первый удар с близкого расстояния он же среагировал, а дальше уже, как говорится, без шансов. Я бы вратаря не критиковал, в целом он сыграл достаточно качественно, хорошо атаки начинал. Помните его пас через все поле, когда форвард гостей опередил Сильянова и выскочил один на один с Сафоновым? Здорово, что Матвей не оплошал.

— То есть, на ваш взгляд, позитивных моментов по итогам этой встречи гораздо больше, чем настораживающих вещей?

— Конечно! Никакого пессимизма. Победа есть победа, особенно над участником чемпионата мира.