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Сегодня, 21:31

Десайи сомневается, что Мбаппе будет попадать в стартовый состав «Реала»

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Экс-игрок сборной Франции Марсель Десайи прокомментировал дальнейшее развитие карьеры форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я неоднократно говорил, что выбрал бы команду с другой части света. Что касается Мбаппе, я не думаю, что «Реал» — идеальный вариант в его случае: на левом фланге играет Винисиус Жуниор, футболист таких же качеств, как у Джуда Беллингема, из-за чего неизвестно, будет ли Мбаппе игроком старта, как тот того хочет», — приводит слова Десайи beIN Sports.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. С того момента он провел 306 матчей за команду, забил 255 мячей и сделал 108 голевых передач. Летом у 25-летнего француза истекает контракт с парижанами. Ожидается, что он станет игроком «Реала». Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий подпишет контракт со сливочными до 2029 года.

Килиан Мбаппе
Марсель Десайи
ФК Реал
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