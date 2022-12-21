В «Барселоне» считают, что Месси очень счастлив в «ПСЖ» и вернуть его будет сложно

В «Барселоне» считает, что им будет очень трудно вернуть форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

По информации La Vanguardia, в каталонском клубе думают, что аргентинец сейчас чувствует себя счастливым в парижской команде в большей степени, чем в прошлые трансферные окна, а значит вернуть его будет сложнее. В «Барселоне» также знают, что парижане выразили готовность продлить с Месси контракт, рассчитанный до конца июня 2023 года.

35-летний игрок не будет торопиться принимать решение относительно своего будущего. Он намерен учитывать мнение и интересы семьи.

20 декабря стало известно, что Месси получил приглашение на переговоры с «ПСЖ» от президента клуба.

В текущем сезоне форвард сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.