«Карлик на гормонах». В интернет слили переписку экс-руководства «Барселоны» с резкими высказываниями про лидеров клуба

В интернете появились скриншоты вероятной переписки руководства «Барселоны» в конце 2021 года. В ней члены правления клуба в резкой форме оскорбляли игроков сине-гранатовых, в том числе лидеров сине-гранатовых: Лионеля Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса.

Согласно данным El Periodico, сообщения принадлежат экс-президенту клуба Жозепу Бартомеу, а также другим представителям руководства клуба: бывшему главе юридической службы Роману Гомесу Понти, бывшему генеральному директору Оскару Грау, экс-финансовому директору Панчо Шредером и экс-директору по стратегии и инновациям Хавьером Собрино.

«Было бы неплохо опубликовать данные о контрактах миллионеров, чтобы люди публично отказались от них», — якобы писал Понти в адрес Бартомеу по электронной почте.

Кроме того, Понти называл Лионеля Месси «карликом на гормонах, который обязан своей жизнью «Барселоне», а также «канализационной крысой».

Также Понти в переписке оскорбляет Пике, а Бускетс и другие игроки «Барселоны» являются, по его мнению, «избалованными и бесчувственными миллионерами».