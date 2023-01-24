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«Месси очень зол на Испанию». Как Лео чуть не попал в тюрьму из-за махинаций с налогами

Светлана Афанасьева
Лионель Месси в 2007 году.
Фото Getty Images
Лионель Месси с отцом в зале суда.
Фото Getty Images
Лионель Мессии его отец Хорхе Орасио около здания суда.
Фото Getty Images
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Его и отца приговорили к 21 месяцу лишения свободы и миллионным штрафам.

Дело Месси — с чего начались проблемы Лео с налогами?

В 2007 году Месси привлек внимание не только своей игрой — за год до этого Лео ворвался в главную команду «Барсы», а его отец, понимая, что сына ждет большое будущее, начал продумывать экономические нюансы. Основной задачей было финансово оптимизировать прибыль с продажи имиджевых прав на сына. Проще говоря, сделать налоги на его прибыль максимально низкими, и сделать это законным путем. Для этого есть известный способ — «Двойное ирландское соглашение», когда имиджевые права на игрока продаются одной компании, а она задействует в их реализации сеть компаний-партнеров. И такая схема позволяет сократить налоговые вычеты.

 
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Но в конечном счете это привело к тому, что в 2013 году Месси обвинили в неуплате налогов в период с 2007 по 2009 год на 4,1 миллиона евро.

Прокуратура была уверена: доходы от контрактов с Pepsi-Cola, Procter & Gamble, adidas, Banco Sabadell, Danone и Kuwait Food выводились в офшоры в Белизе, Уругвае, Швейцарии и Великобритании, а семья Месси уклонялась от налоговых выплат. Таким образом, Лео практически ничего не заплатил за свои рекламные доходы в размере 10,1 миллиона евро.

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Панамский поворот

Месси не удалось избежать обвинения, поскольку его подпись фигурировала на неких «панамских документах». А в ходе расследования выяснилось, что Лионель и его отец — бенефициары подставной компании Mega Star Enterprises. Все эти махинации стали возможными благодаря уругвайской юридической фирме Mossack Fonseca, но она же и сдала те самые «панамские документы» с подписями Лионеля. Также эта компания подтвердила, что Месси — единственный партнер и другой подставной компании — Jenbril S.A.

 
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«Лионель Месси не осуществил ни одного из действий, в котором он обвиняется средствами массовой информации. Эти ложные свидетельства направлены на создание нового сюжета об уклонении игрока от уплаты налогов и формировании фиктивной сети отмывания денег. Компания Mega Star Enterprises не ведет никакой деятельности и никогда не имела открытых финансовых счетов и фондов», — говорилось в официальном заявлении представителей семьи Месси.

Причем как только информация о том, что Месси замешан в налоговых махинациях, просочилась в СМИ, его уругвайские адвокаты пытались скрыть улики и написали в юридическую фирму письмо с просьбой о смене офшорного провайдера для Mega Star Enterprises. Но было уже поздно — делу Месси дали ход.

Лионель Мессии его отец Хорхе Орасио около здания суда. Фото Getty Images
Лионель Мессии его отец Хорхе Орасио около здания суда.
Фото Getty Images

«Я играл в футбол. Я ничего не знал!»

Судебное разбирательство назначили на 2015 год, но Месси пытался прекратить дело до суда. Футболист внес «коррекционный платеж» в размере 5 миллионов евро, но это не помогло.

«Я играл в футбол. Я ничего не знал. Я доверял отцу и юристам», — в суде футболист отрицал все обвинения, подчеркивая, что не вникал в финансовые вопросы, так как этими делами занимался отец и профессиональные консультанты. Поэтому Лео якобы даже не читал документы, которые подписывает.

Изначально Месси подозревали в том, что он напрямую контролирует вывод средств. Хотя на момент работы с офшорами ему только исполнилось 18 лет. Положение Лео усугублялось тем, что на суде присутствовала не только прокуратура, но и адвокат от государства. Именно он требовал, чтобы и сына, и отца приговорил к 22 месяцам тюремного заключения. В итоге суд действительно занял сторону государственного представителя, заключив, что и Хорхе, и Лионель Месси виновны в уклонении от уплаты налогов в трех эпизодах.

 
Лионель и Хорхе МЕССИ. Месси осужден, но в тюрьму не сядет

Футболист и его отец были приговорены к 21 месяцу тюрьмы и штрафу. Для Лео — 2 миллиона евро, Хорхе — 1,5 миллиона. От тюрьмы спасло испанское законодательство, согласно которому срок за налоговые преступления до двух лет может быть заменен на условное наказание.

Лионель вины так и не признал. Он подал апелляцию в Верховный суд Испании, которая позже была отклонена. Несмотря на это, в «Барселоне» встали на сторону игрока и публично поддержали Лео.

«Барселона» выражает полную поддержку Лео Месси и его отцу в связи с приговором. Клуб в соответствии с позицией прокуратуры считает, что игрок, который уже скорректировал свою ситуацию в испанской налоговой инспекции, никоим образом не должен быть привлечен к уголовной ответственности в связи с фактами, изложенными в данном деле. Лео Месси и его семья могут по-прежнему рассчитывать на поддержку «Барселоны» в любых действиях, которые игрок сочтет нужными для защиты своей правоты и законных интересов», — говорилось в заявлении каталонского клуба.

Лионель Месси с отцом в зале суда. Фото Getty Images
Лионель Месси с отцом в зале суда.
Фото Getty Images

«Очень зол на Испанию»

Случай Месси стал уникальным — проблемы с налогами возникали у многих топ-спортсменов, но только Лео подвели под уголовную статью.

«Есть элитные спортсмены, которые находятся в похожей ситуации. Касильяс, Хави, Надаль — у них были проблемы с налоговой, но они решили их административным путем. Месси единственный, на кого вдобавок к этим проблемам было открыто дело в суде. Он очень зол на Испанию и хочет уехать», — цитировала источника, близкого к Месси, испанская пресса во время судебного разбирательства.

С 2007 по 2015 год Лионель заплатил в казну страны налогов на 100 миллионов евро. Но «Барселону» покинул лишь через шесть лет — и не из-за проблем с законом.

 
Лионель Месси. Лионель Месси: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь

 

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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