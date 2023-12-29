Relevo: «Реал» сделает последнее предложение Мбаппе и не намерен вести с игроком переговоры

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«Реал» намерен осуществить последнюю попытку подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
По информации The Athletic, 25-летнему французу установят крайний срок принятия решения — середина января.
Кроме того, Relevo сообщает, что «Реал» не планирует вести переговоры с игроком — клуб сделает предложение и будет ожидать положительный или отрицательный ответ. Если Мбаппе не подпишет контракт, мадридцы навсегда откажутся от варианта с его переходом.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом следующего года. С 1 января он сможет свободно вести переговоры с другими клубами.
В текущем сезоне форвард провел 22 матча за клуб, забил 21 мяч и отдал две голевые передачи.