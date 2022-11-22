Спортивный директор «Салернитаны» заявил, что клуб не будет повторно пытаться подписать Дивеева

22 ноября, 15:26
Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис сообщил, что итальянский клуб не будет повторно пытаться подписать защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева в ближайшее трансферное окно.
«На данный момент мы не намерены еще раз пробовать подписать Дивеева. У нас другие планы», — цитирует функционера Sport24.
Минувшим летом «Салернитана» направляла запрос в ЦСКА по Дивееву, но получила отказ.
Действующее соглашение 23-летнего игрока с армейцами рассчитано до 2024 года. По информации агента футболиста, стороны ведут переговоры о продлении контракта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования