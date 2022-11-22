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22 ноября, 15:26

Спортивный директор «Салернитаны» заявил, что клуб не будет повторно пытаться подписать Дивеева

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис сообщил, что итальянский клуб не будет повторно пытаться подписать защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева в ближайшее трансферное окно.

«На данный момент мы не намерены еще раз пробовать подписать Дивеева. У нас другие планы», — цитирует функционера Sport24.

Минувшим летом «Салернитана» направляла запрос в ЦСКА по Дивееву, но получила отказ.

Действующее соглашение 23-летнего игрока с армейцами рассчитано до 2024 года. По информации агента футболиста, стороны ведут переговоры о продлении контракта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-22-salernitana-na-dannyy-moment-my-ne-planiruyem-yeshche-raz-poprobovat-podpisat-diveyeva

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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