Спортивный директор «Салернитаны» заявил, что клуб не будет повторно пытаться подписать Дивеева

Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис сообщил, что итальянский клуб не будет повторно пытаться подписать защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева в ближайшее трансферное окно.

«На данный момент мы не намерены еще раз пробовать подписать Дивеева. У нас другие планы», — цитирует функционера Sport24.

Минувшим летом «Салернитана» направляла запрос в ЦСКА по Дивееву, но получила отказ.

Действующее соглашение 23-летнего игрока с армейцами рассчитано до 2024 года. По информации агента футболиста, стороны ведут переговоры о продлении контракта.