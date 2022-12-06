Агент Барбоза: «Если Португалия не пройдет в четвертьфинал ЧМ, Роналду может уйти из сборной»

Агент Паулу Барбоза порассуждал о шансах Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии.

— Рафаэл Леау по-прежнему не играет с первых минут, — сказал Барбоза. — И здесь вновь стоит сказать про консерватизм Сантуша. Он не любит рисковать и делать ставку на молодых. А те ощущают, что в них не особо верят...

В то же время в центре обороны выходит 39-летний Пепе. Думаю, он сыграет против швейцарцев. Но это такой риск! Он мало играл в последнее время, может просто-напросто не поймать ритм. Все на тоненького.

Ждать ли сюрпризов в стартовом составе португальцев на четвертьфинал? Не думаю. Хотя, не исключаю, что в центре поля, как и в матче с Кореей, мы увидим Витинью.

Конечно, поражение от Швейцарии станет для нас серьезным ударом по имиджу, по самолюбию. Это же не поражение, скажем, от Франции. В Португалии все хотят, чтобы команда как минимум дошла до финала.

Если мы не пройдем швейцарцев, вряд ли Роналду продолжит играть в сборной. А если же дойдем до полуфинала, во что мне, честно говоря, не верится, возможно, Криштиану действительно доиграет в национальной команде до 40 лет. Поживем — увидим.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия — Швейцария состоится сегодня, 6 декабря и начнется в 22.00 (мск).