Агент форварда сборной США Веа заявил, что игрок не планирует переходить в «Зенит»

Футбольный агент Баду Самбаг, который представляет интересы нападающего «Лилля» Тимоти Веа, заявил, что игрок не рассматривает вариант продолжения карьеры в РПЛ.

«Зенит»? Не думаем о России на данной стадии», — цитирует Самбага «РБ Спорт».

Веа был признан лучшим игроком первого матча группового этапа ЧМ-2022, США - Уэльс (1:1). 22-летний футболист забил первый гол сборной американцев на турнире, который также является его первым мячом в составе национальной сборной.

В текущем сезоне форвард сыграл 6 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 12 миллионам евро.

Следующий матч американцев в группе B на ЧМ-2022 состоится 25 ноября. Команда встретится со сборной Англии.