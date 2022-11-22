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22 ноября, 11:28

Агент форварда сборной США Веа заявил, что игрок не планирует переходить в «Зенит»

Виталий Косик
Корреспондент
Тимоти Веа.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Баду Самбаг, который представляет интересы нападающего «Лилля» Тимоти Веа, заявил, что игрок не рассматривает вариант продолжения карьеры в РПЛ.

«Зенит»? Не думаем о России на данной стадии», — цитирует Самбага «РБ Спорт».

Веа был признан лучшим игроком первого матча группового этапа ЧМ-2022, США - Уэльс (1:1). 22-летний футболист забил первый гол сборной американцев на турнире, который также является его первым мячом в составе национальной сборной. 

В текущем сезоне форвард сыграл 6 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 12 миллионам евро.

Следующий матч американцев в группе B на ЧМ-2022 состоится 25 ноября. Команда встретится со сборной Англии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vea-zenit-ne-dumaem-o-rossii-na-dannoj-stadii/

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

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ТБ 2.5

25%

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Ф1(-1.5)

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1.90
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Германия 1
Япония 2
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2.14

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22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Сборная США по футболу
ФК Зенит
Тимоти Веа
4
7
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