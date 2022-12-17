Павленко: «Матчи за третье место на чемпионатах Европы однозначно нужны»

Бывший полузащитник сборной России Александр Павленко считает, что на чемпионатах Европы должны проводиться матчи за третье место.

«Думаю, матчи за третье место нужны. Понятно, что мотивация будет не такой, как у футболистов, которые играют в финале, но все равно она присутствует. Это же бронзовая медаль, определенное достижение, какой-то утешительный приз. Для футболистов помладше бронзовые медали — это серьезный шаг в карьере», — приводит слова Павленко «РБ Спорт».

Матчи за третье место не проводятся на чемпионатах Европы по футболу. Бронзовые комплекты наград получают команды, проигравшие в полуфинале турнира.

На ЧМ-2022 за бронзовые медали будут бороться сборные Хорватии и Марокко. Матч начнется сегодня, 17 декабря, в 18.00 по московскому времени.