Англия обыгрывает Сенегал после первого тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Англии обыгрывает Сенегал после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2022 — 2:0.

Счет в игре открыл полузащитник англичан Джордан Хендерсон на 38-й минуте. Нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество своей команды в добавленное к первому тайму время.

Победитель этого матча в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет со сборной Франции.