Англия — Сенегал: Сака забил третий гол англичан

Форвард сборной Англии Букайо Сака забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала — 3:0.

Сака отличился на 57-й минуте. После прострела Фодена с левого фланга Сака перекинул голкипера Сенегала Менди и отправил мяч в сетку.

Этот гол стал для игрока третьим на ЧМ-2022.