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20 декабря, 23:28

Антон Шунин высказал мнение о поведении аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказал мнение о поведении аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса во время пенальти в его ворота на ЧМ-2022.

— Поведение Мартинеса перед исполнением пенальти допустимо, когда он намеренно выводит игроков из себя? Не видите ли здесь параллель между серией пенальти «Динамо» — «Спартак», когда Умяров провоцировал Фомина?

— Наверное, скоро никто и не вспомнит, как Мартинес вывел соперника из себя. Важно, чтобы ему это не мешало. Иногда бывает, что хочешь помешать сопернику, а вредишь себе: пропадает концентрация. Нужно быть честным по отношению к себе, партнёрам, соперникам, а не переходить грань, не говорить гадости, как когда-то сказал Матерацци Зидану, и это превратилось в удар головой в грудь. Я за то, чтобы быть спокойным, подойти и уверенно отбить пенальти. А потом уже можно эмоционировать и танцевать, как это делал Мартинес, — сказал Шунин Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-20-shunin-ya-za-to-chtoby-byt-spokoynym-podoyti-i-uverenno-otbit-penalti-a-potom-uzhe-mozhno-tantsevat
Антон Шунин
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