На 57-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 Франция — Польша арбитр Хесус Валенсуэла остановил игру после столкновения польского вратаря Войчеха Щенсны с французским футболистом, и только после этого Оливье Жиру красивым ударом отправил мяч в сетку. Гол в такой ситуации засчитывать уже нельзя — взятие ворот произошло после свистка судьи.

Франция — Польша: столкновение Щенсны и Варан в штрафной. Фото Reuters

Франция — Польша: столкновение Щенсны и Варан в штрафной. Фото AFP Фото AFP

Франция — Польша: футболисты после столкновения. Фото AFP

Правильно ли поступил Валенсуэла? Рефери перестраховался. Так поступают многие арбитры при действиях вратаря в верховых единоборствах, когда происходит столкновение и падение голкипера. В этом эпизоде Щенсны выбил мяч, а затем столкнулся с соперником, который не фолил.