Аргентина — Саудовская Аравия: саудовцы забили два гола за 5 минут

Сборная Саудовской Аравии выходит вперед в матче группового турнира чемпионата мира-2022 против Аргентины — 2:1.

Гол на 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, который вошел в штрафную Аргентины и поразил дальний угол ворот Мартинеса.

Для Саудовской Аравии это был первый удар в створ в этом матче.

Спустя 5 минут после первого гола забил Салем Аль-Давсари, который ударом из штрафной поразил дальний угол Мартинеса.