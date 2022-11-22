22 ноября, 14:20
Сборная Саудовской Аравии выходит вперед в матче группового турнира чемпионата мира-2022 против Аргентины — 2:1.
Гол на 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, который вошел в штрафную Аргентины и поразил дальний угол ворот Мартинеса.
Для Саудовской Аравии это был первый удар в створ в этом матче.
Спустя 5 минут после первого гола забил Салем Аль-Давсари, который ударом из штрафной поразил дальний угол Мартинеса.
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Основные источники исследования