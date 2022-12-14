Аргентина шестой раз в истории вышла в финал чемпионата мира

Сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счетом 3:0 в матче 1/2 финала чемпионата мира в Катаре.

Сборная Аргентины шестой раз сыграет в финале чемпионата мира (1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022).

Второй финалист турнира в Катаре определится 14 декабря, когда свой полуфинал сыграют команды Франции и Марокко.

Напомним, что аргентинцы дважды побеждали в турнире (1978, 1986).

Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря.