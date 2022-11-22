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22 ноября, 15:20

Аргентина впервые за 32 года проиграла на старте чемпионата мира

Аргентина проиграла на старте чемпионата мира впервые с 1990 года
Кирилл Бурдаков
Статистик
Звезда сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в матче против Саудовской Аравии.
Фото Reuters
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Сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2) в первом матче чемпионата мира-2022 в Катаре и потерпела шестое в истории поражение на старте турнира.

В последний раз неудача постигла южноамериканцев в 1990 году во встрече со сборной Камеруна, которой руководил Валерий Непомнящий. Также аргентинцы в разные годы уступали Швеции (что повлекло вылет с ЧМ-1938), ФРГ, Польше и Бельгии, а также играли вничью с Исландией.

Случаи, когда Аргентина начинала чемпионат мира не с победы:

Дата

Город

Соперник

Счет

Голы

27.05.1934

Болонья

Швеция

2:3

Белис, Галатео — Юнассон-2, Кроон

08.06.1958

Мальме

ФРГ

1:3

Корбатта — Ран-2, Зеелер

19.06.1974

Штутгарт

Польша

2:3

Эредиа, Бабингтон — Лято-2, Шармах

13.06.1982

Барселона

Бельгия

0:1

ван ден Берг

08.06.1990

Милан

Камерун

0:1

Омам-Бийик

16.06.2018

Москва

Исландия

1:1

Агуэро — Финнбогассон

22.11.2022

Лусаил

Сауд.Аравия

1:2

Месси — Аль-Шехри, Аль-Давсари

Сборная Саудовской Аравии стала четвертой азиатской командой, которой удалось начать чемпионат мира с победы. Трижды успеха в первом туре добивалась Корея, дважды — Япония и однажды — Иран, который четыре года назад обыграл Марокко, главным тренером которого был Эрве Ренар, ныне возглавляющий саудовскую команду.

Случаи, когда азиатская команда начинала чемпионат мира с победы:

Дата

Команда

Соперник

Счет

Голы

04.06.2002

Корея

Польша

2:0

Хван Сон Хон, Ю Сан Чхоль

13.06.2006

Корея

Того

2:1

Ли Чхон Су, Ан Джун Хван — Кадер

12.06.2010

Корея

Греция

2:0

Ли Джон Су, Пак Джи Сун

14.06.2010

Япония

Камерун

1:0

Хонда

15.06.2018

Иран

Марокко

1:0

Буаддуз, в свои ворота

19.06.2018

Япония

Колумбия

2:1

Кагава, Осако — Кинтеро

22.11.2022

Сауд.Аравия

Аргентина

2:1

Аль-Шехри, Аль-Давсари — Месси
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
8
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