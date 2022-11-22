Аргентина впервые за 32 года проиграла на старте чемпионата мира

Аргентина проиграла на старте чемпионата мира впервые с 1990 года

Сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2) в первом матче чемпионата мира-2022 в Катаре и потерпела шестое в истории поражение на старте турнира.

В последний раз неудача постигла южноамериканцев в 1990 году во встрече со сборной Камеруна, которой руководил Валерий Непомнящий. Также аргентинцы в разные годы уступали Швеции (что повлекло вылет с ЧМ-1938), ФРГ, Польше и Бельгии, а также играли вничью с Исландией.

Случаи, когда Аргентина начинала чемпионат мира не с победы:

Дата Город Соперник Счет Голы 27.05.1934 Болонья Швеция 2:3 Белис, Галатео — Юнассон-2, Кроон 08.06.1958 Мальме ФРГ 1:3 Корбатта — Ран-2, Зеелер 19.06.1974 Штутгарт Польша 2:3 Эредиа, Бабингтон — Лято-2, Шармах 13.06.1982 Барселона Бельгия 0:1 ван ден Берг 08.06.1990 Милан Камерун 0:1 Омам-Бийик 16.06.2018 Москва Исландия 1:1 Агуэро — Финнбогассон 22.11.2022 Лусаил Сауд.Аравия 1:2 Месси — Аль-Шехри, Аль-Давсари

Сборная Саудовской Аравии стала четвертой азиатской командой, которой удалось начать чемпионат мира с победы. Трижды успеха в первом туре добивалась Корея, дважды — Япония и однажды — Иран, который четыре года назад обыграл Марокко, главным тренером которого был Эрве Ренар, ныне возглавляющий саудовскую команду.

Случаи, когда азиатская команда начинала чемпионат мира с победы: