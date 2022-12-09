Венгер заявил, что ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ каждые два года

Глава технической группы по изучению матчей ЧМ-2022 в Катаре Арсен Венгер заявил, что ФИФА на данный момент придерживается четырехлетнего цикла проведения чемпионатов мира.

Ранее президент организации Джанни Инфантино сообщил о желании федерации принять решение о проведении ЧМ каждые два года. На данный момент турнир проводится раз в четыре года.

Венгер заявил, что идея неплохая, однако событие может потребовать пересмотра квалификационного календаря. ФИФА пока не планирует идти к этому решению.

«Мы придерживаемся четырехлетнего цикла, где чередуются чемпионат мира, мировое первенство среди женщин, который становится все более важным турниром, чемпионатом Европы и клубным чемпионатом мира», — цитирует Венгера L'Equipe.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара. 9 и 10 декабря пройдут матчи 1/4 финала турнира.

ЧМ-2026 состоится в США, Канаде и Мексике.