Азар отказался фотографироваться с журналистом, спросившем его о лишнем весе

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар перед матчем второго тура ЧМ-2022 с командой Марокко пообщался с журналистами.

По данным RTL, во время пресс-конференции у игрока спортсили насчет лишнего веса. Эден ответил, что не имеет лишних килограммов. После этого журналист, задавший неудобный вопрос Азару, захотел сделать совместное фото с игроком, однако бельгиец отказал.

Матч Бельгия — Марокко пройдет в воскресенье, 27 ноября. Начало в 16:00 по московскому времени.