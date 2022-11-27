Азар отказался фотографироваться с журналистом, спросившем его о лишнем весе

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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар перед матчем второго тура ЧМ-2022 с командой Марокко пообщался с журналистами.
По данным RTL, во время пресс-конференции у игрока спортсили насчет лишнего веса. Эден ответил, что не имеет лишних килограммов. После этого журналист, задавший неудобный вопрос Азару, захотел сделать совместное фото с игроком, однако бельгиец отказал.
Матч Бельгия — Марокко пройдет в воскресенье, 27 ноября. Начало в 16:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования