Батак заявил, что сборная России не была бы самой слабой командой на ЧМ-2022

Экс-защитник «Динамо» и сборной Черногории Радослав Батак предположил, как бы могла выступить сборная России на чемпионате мира в Катаре.

«Мы видим, что маленькие сборные улучшают свой уровень. Такие команды, как Австралия, Южная Корея, Япония, растут и им уже по силам обыгрывать Испанию или Германию. Я не считаю, что сборная России была бы самой слабой в Катаре. На групповой стадии важно было бы добиться максимальных результатов любыми способами и стараться улучшить свою форму, привыкнуть к турниру. Но точно никто не знает, как выглядела бы Россия, все зависит от конкретного момента. В Сербии все рассчитывали на Влаховича, Костича и Митровича, которые в клубах были в отличной форме, но все видели, как закончилось выступление команды в Катаре», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Сборная России должна была участвовать в стыковом турнире за право выступить в финальной стадии чемпионата мира, но в марте нынешнего года ФИФА отстранила команду от выступлений в международных турнирах.