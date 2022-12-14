Батистута — о выходе сборной Аргентины в финал ЧМ-2022: «Мечта продолжается»

Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута прокомментировал победу аргентинцев над Хорватией (3:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Мечта продолжается», — написал Батистута в социальной сети.

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.