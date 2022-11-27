Бензема получит золотую медаль чемпионата мира-2022, если сборная Франции выиграет турнир

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получит золотую медаль чемпионата мира-2022 в Катаре, если французы выиграют мировое первенство, сообщает RMC Sport.

Французский форвард получил травму на тренировке национальной команды при подготовке к началу чемпионата мира-2022 в Катаре. Футболист был вынужден покинуть расположение сборной.

В ФИФА заявили, что Бензема еще числится в составе команды, поскольку главный тренер французов Дидье Дешам решил не вызывать нового игрока на замену травмированному нападающему. Поэтому в случае победы сборной Франции на турнире ей вручат комплект из 26 медалей, которые распределит между игроками Федерация футбола Франции.

Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Франции играет в группе D против Дании, Туниса и Австралии. По итогам двух встреч французы занимают первое место, набрав 6 очков. Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 мск.