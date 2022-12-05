Бразилия — Корея: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

5 декабря в Дохе (Катар) сборная Бразилии сыграет с Кореей в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Бразилия — Корея. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер» (начало — в 21.45).

2 декабря бразильцы уступили Камеруну (0:1) в матче группы G ЧМ-2022, а корейцы победили Португалию (2:1) в игре группы H турнира в Катаре.

Сборная Бразилии пять раз становилась чемпионами мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002). Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.