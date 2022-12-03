Булыкин о выходе Нидерландов в четвертьфинал ЧМ-2022: «Напишу Блинду смс, поздравлю!»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Нидерландов над США (3:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре.

«Матч понравился и по скорости, и по моментам, и по тому, как голландцы комбинировали и забивали. У американцев были шансы после их гола, но голландцы выстояли, забили и убили интригу. Кризисный период Нидерландов пройден. В группе были не так хороши, но сегодня показали хороший футбол, есть, куда прибавить. Видно, что прибавили по сравнению с групповым этапом. У меня там играет бывший одноклубник Дейли Блинд. Буду смотреть и болеть за них. Напишу Блинду смс, поздравлю! Общаемся не так часто, но переписываемся. Видимся не часто, но переписываемся чуть чаще», — сказал Булыкин «СЭ».

Дмитрий Булыкин выступал с защитником Дэйли Блиндом за «Аякс» в сезоне-2011/12.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет против победителя пары Аргентина — Австралия.