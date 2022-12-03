Сестра Роналду: «Португальцы должны наслаждаться заключительным этапом карьеры Криштиану»

Катя Авейру, сестра форварда Криштиану Роналду, высказалась о выступлении брата за сборную Португалии на ЧМ-2022.

«Все, что вам нужно делать сейчас, — это наслаждаться этим чемпионатом мира, который, возможно, станет последним. Это то, что должны делать все португальцы: наслаждаться этим заключительным этапом карьеры Криштиану. Я скажу как португалка, а не как сестра: я думаю, мы все должны быть благодарны за все, что он сделал, за все, ради чего он работал, за все, чего он достиг за последние годы. Нет ни одного португальца, который добился бы того, чего добился он», — приводит слова Авейру Record.

Также сестра Роналду сказала, что ей будет очень трудно смотреть матчи сборной без Криштиану.

«Это заключительный этап... Ему скоро исполнится 38 лет, возможно, это будет его последний чемпионат мира, и я, как футбольная фанатка и сестра, уже скучаю по нему. Будет очень трудно смотреть матчи сборной, когда он уйдет. У меня уже есть сын и племянник, и мы с ними будет вспоминать моменты, которые больше не проживем», — сказала Авейру.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии встретится с командой Швейцарии. Матч состоится 6 декабря и начнется в 22.00 мск.