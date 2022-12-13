Бушманов: «У Аргентины чуть больше шансов, но Хорватия способна и дальше удивлять»

Бывший защитник и тренер «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями в преддверии полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«Очень напряженный и упорный матч будет. Надеюсь, что будет интересно. Обе команды показывают себя с лучшей стороны, Аргентина, на мой взгляд, прибавляет от матча к матчу. Хорватия уже второй чемпионат мира подряд играет уверенно и по-хорошему удивляет, проходя сильных соперников. Сложно дать прогноз. Понятно, что, скорее всего, у Аргентины чуть больше шансов и ее можно считать фаворитом в этом противостоянии. Но Хорватия способна и дальше удивлять», — цитирует Бушманова «Газета.Ru».

Аргентина сыграет с Хорватией сегодня, 13 декабря. Начало матча — в 22.00 по московскому времени. 14 декабря состоится второй полуфинал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Франции и Марокко.