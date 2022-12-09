Бывший игрок сборной Хорватии Никола Юрчевич в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Хорватии над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:1 (4:2 по пенальти)).

«Невероятные ощущения по всей Хорватии от победы. Я смотрел игру со своими друзьями. Мы словно в сказке! Все знают мощь бразильцев, но наши футболисты показали невероятный характер. После игры я вышел на балкон: невероятная атмосфера, фейерверки, люди сходят с ума! Бразилию настигла карма? В первом тайме Хорватия играла хорошо. У бразильцев же не было подходов. Во втором тайме Ливакович был безупречен. Думаю, после первого гола бразильцы ошиблись. Нам немного повезло с голом», — сказал Юрчевич «СЭ».

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, который начнется в 22.00 по московскому времени.