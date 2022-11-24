Артем Ребров: «В моей памяти Якин остался приветливым, уравновешенным и стильным тренером»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров поделился воспоминаниями о работе с Муратом Якином, который сейчас является главным тренером сборной Швейцарии.

«Одна история с Якином запомнилась особенно. Тогда еще совсем молодой Квинси только приехал к нам из Голландии. Буквально через пару недель на одной из тренировок Антоха резко ответил на замечание от Кима Чельстрема — одного из ветеранов команды. Ким завелся на молодого.

После тренировки Мурат собрал нас — капитанский совет — и попросил поддержать парня, который впервые в жизни уехал далеко от дома в другую страну. Квина оценил этот жест: начал чувствовать себя в коллективе более уверенно и показывать отличный футбол!

В моей памяти Якин остался приветливым, уравновешенным и стильным тренером с отличным дальним ударом на тренировках», — написал Ребров в Telegram-канале.

Футболисты сборной Швейцарии победили команду Камеруна со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.