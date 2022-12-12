Лепехин: «Паредес за пять секунд сделал три подката. Вот это и есть агрессия, которая украшает футбол»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал выступление Деяна Ловрена и Леандро Паредеса на чемпионате мира в Катаре.

— Ловрен надежно и достойно играет на этом чемпионате мира. То, что Хорватия дошла до полуфинала, говорит о том, что это сбалансированная, крепкая команда без слабых мест. Если бы в середине играл один Модрич, а остальные так — для виду — таких результатов они не добились бы. Должны быть хорошие мастера на поле. И в центре обороны особенно — это очень важная позиция. Ловрен играет спокойно, без ляпов.

— Сдержит он Месси в полуфинале чемпионата мира?

— Я считаю, Месси невозможно удержать. Он, может, не так ярко играет, но эпизод, когда он с мячом, сразу превращается в остроту. Для него нет проблем одного-двоих обыграть, ударить, отдать передачу. В этом плане игрок — феноменальный. Хотя лет пять назад таких эпизодов у него было гораздо больше. Сейчас смотришь: два-три момента за тайм. Но эти моменты определяют результат.

— За Аргентину играет другой бывший игрок «Зенита» — Леандро Паредес. И выглядит как главный агрессор на этом Кубке мира.

— Ну, он в игре с Нидерландами заряжен был! Не считаю, что это плохо. Сейчас многим игрокам не хватает агрессии.

— Именно такой, когда одним движением сбиваешь игрока, а другим отправляешь мяч в сторону скамейки запасных соперника?

— Ну, это были эмоции в игре Аргентина — Нидерланды. Зато он входил в единоборства, не щадил себя, вокруг него земля горела. Был момент, когда Паредес за пять секунд сделал три подката. Вот это и есть агрессия, которая украшает футбол. Человек хочет «вырвать» мяч любыми способами. Если не получается на ногах, он катится, встает и снова катится. Этот эпизод для меня — показательный. Паредес понимал, зачем его выпустили, и делал все для того, чтобы осложнить голландцам подходы к воротам, — приводит слова Лепехтина «РБ Спорт».