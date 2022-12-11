Деклан Райс надеется, что Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии

Нападающий сборной Англии Деклан Райс выразил надежду, что Гарет Саутгейт останется на посту главного тренера команды.

«Он завел нас достаточно далеко, дальше, чем люди могут ожидать. В матче с Францией у него все получилось, поражение не на нем. Тактика была правильной, мы играли правильно, были агрессивны и остановили [Килиана] Мбаппе, который вел себя спокойно. Голы в игре зависят не от тренера, а от нас.

Я действительно надеюсь, что он останется, потому что основная группа, которая у нас есть, и то, что он сделал для нас, — это что-то очень особенное, и я люблю играть за него, люблю играть за Англию", — приводит Daily Mail слова Райса.

Англичане проиграли сборной Франции в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре (1:2) и вылетели с турнира.

Саутгейт возглавляет национальную команду Англии с 2016 года.