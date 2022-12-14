Дешам будет тренировать сборную Франции до 2024 года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжит работу с командой после чемпионата мира-2022. По информации Le Parisien, федерация футбола Франции продлит контракт со специалистом еще на два года — до Евро-2024.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Срок действующего контракта 54-летнего француза истекает в конце декабря 2022 года.

На чемпионате мира-2022 Франция вышла в полуфинал, где встретится с Марокко 14 декабря.