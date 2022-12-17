Булыкин: «Пусть теперь марокканцы радуются деревянным медалям»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу сборной Хорватии над Марокко (2:1) в матче за третье место ЧМ-2022.

«Не удивлен. Сразу ставил на опытных бойцов, на хорватов. Опыт сыграл, реализация моментов, мастерство. Несмотря на то, что у Марокко тоже очень много футболистов играет в топ-клубах Европы, опыт хорватов на таких больших футбольных праздниках сказался в этом матче. Марокко не хватило реализации. Моменты были, но здесь уже им не повезло. Хорваты заслуженно победили в этой игре. Тренер Марокко перед матчем сказал, что игра за бронзу не имеет смысла? Третье место — очень почетное, а четвертое — это деревянные медали, вот они их и получили. Пусть теперь радуются деревянным медалям. Это тоже утешительный финал, который нужно выигрывать, если хочешь вписать себя в историю. Марокко вписало себя в историю, но горечь от поражения в матче за третье место теперь будет их преследовать очень долго»

Сборная Хорватии завоевывает медали на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 команда уступила в финале сборной Франции (2:4).

Марокко добилось лучшего результата в своей истории. Сборная также стала первой командой из Африки, которая дошла до полуфинала ЧМ.