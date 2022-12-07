Экс-игрок сборной Бразилии Таффарел похвалил игроков команды за выступление на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Бразилии Клаудио Таффарел рассказал, что думает о выступлении национальной команды на ЧМ-2022.

«Вижу, как игроки радуются, когда выходят на поле. В них чувствуется нечто искреннее, исходящее изнутри. Команда выглядит спокойной, но сосредоточенной. Так было на ЧМ-1994. Важно, чтобы Неймар мог играть, ведь его присутствие помогает раскрываться всем остальным», — цитирует Таффарела TMW.