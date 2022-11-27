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27 ноября, 22:07

Федерация футбола США опубликовала в социальных сетях национальный флаг Ирана без герба страны

Иван Шитик
Корреспондент
Пост Федерации футбола США в социальных сетях.
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Федерация футбола США 27 ноября намеренно опубликовала в своих социальных сетях национальный флаг Ирана без герба страны.

В заявлении федерации говорится, что они решили отказаться от изображения официального флага Ирана, чтобы продемонстрировать «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека».

Позже Федерация футбола США все же восстановила в Twitter настоящий флаг Ирана, а в других социальных сетях удалила предыдущие сообщения.

Матч группового этапа чемпионата мира — 2022 Иран — США состоится во вторник, 29 ноября, на стадионе «Аль-Тумама». Начало — в 22:00 (мск).

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Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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