Федерация футбола США опубликовала в социальных сетях национальный флаг Ирана без герба страны

Федерация футбола США 27 ноября намеренно опубликовала в своих социальных сетях национальный флаг Ирана без герба страны.

В заявлении федерации говорится, что они решили отказаться от изображения официального флага Ирана, чтобы продемонстрировать «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека».

Позже Федерация футбола США все же восстановила в Twitter настоящий флаг Ирана, а в других социальных сетях удалила предыдущие сообщения.

Матч группового этапа чемпионата мира — 2022 Иран — США состоится во вторник, 29 ноября, на стадионе «Аль-Тумама». Начало — в 22:00 (мск).