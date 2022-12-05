Фердинанд: «Думаю, что Англия выиграет ЧМ. Единственная команда, которая может ей противостоять, — это Бразилия»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что сборная Англии одержит победу на чемпионате мира по футболу-2022.

«Я смотрел, как Франция играет [с Польшей] перед матчем с Англией, и они были одними из моих фаворитов. Но у них не хватает пяти игроков основы, так сборная Франции ослаблена. Посмотрев эту игру, я не испытываю ни малейшего страха перед Францией. Единственный, кто внушает страх, — это Килиан Мбаппе. Вчера они ничего не показывали, они полагаются на отдельных людей. Если Англия сможет сдержать Мбаппе, я не вижу для англичан никаких проблем.

Англия — лучшая команда, 100%. Я думаю, что Англия выиграет чемпионат мира. Единственная команда, которая может ей противостоять, — это Бразилия. У них есть характер, чтобы сделать это. У них есть закаленные европейские игроки", — приводит Metro слова Фердинанда.

4 декабря Англия обыграла сборную Сенегала в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с командой Франции. Матч пройдет 10 ноября.