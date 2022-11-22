Филимонов разобрал ошибки вратаря сборной Сенегала Менди в матче с Нидерландами

22 ноября, 11:15
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов разобрал ошибки голкипера сборной Сенегала Эдуара Менди в матче первого тура ЧМ-2022 против Нидерландов (0:2).
— Была ли ошибка вратаря Сенегала Менди в первом голе Нидерландов?
— Не скажу, что это грубая ошибка, — сказал Филимонов. — Недочет. В этой ситуации не может быть такого, что нападающий бежит один. Это нонсенс, недопустимо. Тут и защитникам можно предъявить претензии. Думаю, вратарь не видел его. Нападающий опередил его за счет того, что Менди ждал мяча. Нужно было идти более агрессивно. Но была и классная передача. Нападающий мог попасть куда угодно, а попал в створ. Гол — это цепь ошибок. Можно еще сказать, что дали подать.
— Второй гол нидерландцев — тоже ошибка вратаря?
— То же самое. Не очень хорошо, не очень качественно сыграл Менди. Отбил мяч перед собой. Если бы он отбил дальше, по классическим канонам, в сторону углового флага или за линию ворот, добивания не было бы. Плюс преимущество в штрафной было у игроков Сенегала.
Сборная Сенегала проведет следующий матч на ЧМ-2022 25 ноября против Катара.
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