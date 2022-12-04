Франция обыграла Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022

Сегодня, 19:57
Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» завершилась со счетом 3:1.
Счет в игре открыл Оливье Жиру на 44-й минуте. Он вышел на первое место по забитым мячам за сборную Франции (52). По этому показателю Жиру обогнал Тьерри Анри (51 мяч).
На 42-й минуте матча боковой арбитр заметил, что защитник сборной Франции Жюль Кунде находится на поле с цепочкой на шее. Судья сразу попросил игрока снять украшение.
Во втором тайме два гола за сборную Франции забил Килиан Мбаппе. Он стал первым игрок в истории, забившим восемь голов на чемпионате мира до достижения 24-летия.
На 90+9-й минуте сборная Польши получила возможность забить в матче. Главный арбитр встречи Хесус Валенсуэла назначил 11-метровый после того, как мяч попал в руку Дайо Упамекано. Вначале голкипер французов Уго Льорис отбил удар Роберта Левандовски, но вратарь рано сошел с линии, поэтому пришлось перебивать. В итоге Левандовски забил и установил итоговый счет в игре.
Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)
Северянин, Игорь, Злобный гениц
Будем болть против всх русофобов. На бирже точно всех построю
04.12.2022
Millwall82
может падением страны в ад? хотя из ада она и не вылезала. Экономики, что царь то голый и хозяин по сути бензоколонки, да еще и людоед. Где ты сейчас гугла-прогер? в РФ?))) ли?)
04.12.2022
Свято Слав
Созидание победило разрушение, простоять в защите и забить в контратаке _ тактика поляков не сработала. Интересно как далеко пройдут французы...
04.12.2022
Северянин, Игорь, Злобный гениц
И чем недоволен? На широком сток маркете вс довольны, в чём тупые проблемы?
04.12.2022
Millwall82
русский нацик татаринцев, главные русофобы мира, это власти РФ, тебе ли айтишнику не знать.
04.12.2022
Северянин, Игорь, Злобный гениц
Я тебя никогда не просил банить, либеральное дуркохохло
04.12.2022
Северянин, Игорь, Злобный гениц
Ты акой же тупой, кто радовались победе русофобов. А что сказать намерен?
04.12.2022
Фуэте
Модератор ( под ником Северянин, Игорь, Злобн...) разбушевался!
04.12.2022
Millwall82
ты кто? что бы ради подобной хни страдать, ты - никто. Я тебя не знаю, и знать не желаю.
04.12.2022
Северянин, Игорь, Злобный гениц
Жалоб мне ворох еще напиши
04.12.2022
Северянин, Игорь, Злобный гениц
Тупорылы, чему было радоваться, побед русофоба Макрона над русофобами пшеками? А спрашивать будут же с меня с ваш тупизм. Я отработаю, но тупые пидорванцы, можно было бы меня так не подставлять
04.12.2022
Millwall82
Да нормально, как и говорил перед ЧМ, франки, англы и бразилы фавориты этого ЧМ. Никакой Аргентины, и Бельгии?))) ахахах, на них народ еще ставил))))
04.12.2022
Александр Стариков
да они союзники то больше по принуждению)
04.12.2022
Александр Стариков
рефери просто нуб, зачем в такой неявной ситуации свистеть раньше окончания эпизода.В итоге все признали, что там не было никакого фола
04.12.2022
Северянин, Игорь, Злобный гениц
Идиотов не запретишь
04.12.2022
Фуэте
Теперь первыми - только в суд, дон...
04.12.2022
Северянин, Игорь, Злобный гениц
Уныло я смотрю на наше поколенье
04.12.2022
Северянин, Игорь, Злобный гениц
Это другое дело, сборная Африки лучше, чем шпеки. Но работает и Пригожин, мы жесткие и умем ждать
04.12.2022
Фуэте
Спорт вне политики...Кругом враги! Может страной займётесь, бездари и пропагандисты рая...
04.12.2022
Александр Стариков
как сказал бы Стойкович " иметь ваших вРОТцславских матерей! "
04.12.2022
Александр Стариков
я лично и за французов с 98 года болею)так что двойная радость, кхе
04.12.2022
Александр Стариков
неинтересный игрок этот липандовский, не бегает, не обыгрывает, просто ждёт чего-то всегда, какого-то шального прострела
04.12.2022
Бен Ричардс
Русофобская Франция вынесла русофобскую Польшу и в 1/4 на 99% будет играть с русофобской Англией. Сегодня у патриотов праздник.
04.12.2022
Александр Стариков
не хватает
04.12.2022
КириллФилин1977
Хотел было прокомментировать по поводу вылета поляков, но вряд ли скажу лучше, чем подавляющее большинство комментаторов здесь.) Франция была бесспорно лучше, но надеюсь, что финал будет за Южной Америкой.)
04.12.2022
Arkadiy1976
Думаю, зайду в комменты, а там сверху оскорбления поляков - ну, угадал)) Зато если б наши проиграли французам 1-3 на ЧМ, думаю, их бы даже похвалили)
04.12.2022
Злобный Гений
Меня на широком сток маркете слушают солидные люди. Да и вообще здесь тупень развели. Надо было её остановить
04.12.2022
splash174
Там Англия, а это проблема
04.12.2022
Александр Стариков
Поленья держали толпой Мбаппе в штрафной, боясь дриблинга, словно забыли, что он и с расстояния не хуже Анри пуляет )
04.12.2022
Александр Стариков
да потому что либерасты
04.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Были вправе: Щенсны просек фишку и схватился за спину.
04.12.2022
Александр Стариков
его уровень Денис Макаров)
04.12.2022
Александр Стариков
так ещё и гол ножницами у Жиру судейки отобрали, свистнув по тупости, опрометчиво не дожидаясь конца эпизода
04.12.2022
Александр Стариков
причем Мбаппе настолько велик, что поляхи держа его в штрафной вдвоем-втроем позабыли, шо Мбаппе ещё и стрелять из офиса как Овечкин могёт ))))
04.12.2022
Александр Стариков
теперь ждём слёз от проигравших англичан в 1,4)) Думаю, они без базару дернут сенегальцев
04.12.2022
футбол это спорт
Франция проделала обычную работу ассенизатора. Настоящие аплодисменты ей еще впереди.
04.12.2022
Sss'ra 161
Я твой рот наоборот.
04.12.2022
shpasic
пока в плей-офф без неожиданностей - более классные команды побеждают без шансов для соперника.
04.12.2022
футбол это спорт
Мы с поляками не ссорились, это они драной кошкой на великую державу изощряются. Кто голову имеет, сам всё видит. Но если человек живет по импортной портянке, помочь ему можно, поменяв портянку на отчественную. Или твой хорунжий доволен своим ?o?nierz? А поляки играли хорошо, насколько умели. Только с их классом нечего было даже на случайность рассчитывать. Да и выйти из группы повезло.
04.12.2022
СФО
Похоже на пшеков чем-то пшикнули.
04.12.2022
Александр Логинов
Процветает гоблинсво На форуме у нас Едет моя крыша Прямо на Парнас.
04.12.2022
Злобный Гений
Спорт это зло, и они массово тупые
04.12.2022
Vladimir Kuznetsov
....не команда пшикалок ---а сборище упырей ...
04.12.2022
Гуго Оберштейн
Виталик-Злобный Гений опять нарывается на банан )
04.12.2022
Vladimir Kuznetsov
....пшикалки введите санкции к своим кривым ногам ..
04.12.2022
Злобный Гений
В этой игре мы подумаем как играть
04.12.2022
maxcds
пшеки - депортация
04.12.2022
Дайте ходу пароходу
ТТХ у Мбаппе)) Он сегодня просто прогуливался))) А если играть начнёт?))
04.12.2022
Фуэте
Левандовский молодец! Без гола не ушёл! Болел за Польшу, как и просил Путин! Они славяне. Своих не бросаем!
04.12.2022
PvsZ
Датчане, кстати, разочаровали ужасно. На Евро два года назад как будто другая команда играла, да, класса тоже не хватало, но смотрелись очень живо и крепко. Тут просто днище.
04.12.2022
Pablo_75
Тем что ты вообще больной.
04.12.2022
rusfеd 2.0
liberte. egalite. fraternite.
04.12.2022
protch
Ну до чего же легко и просто заставить наших славных портянок негодовать, топать кривыми ножками и брызгать слюной. Так будет с каждым!
04.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Лято, Бонек, Смолярек, Млынарчик и прочие польские звезды 80-х прошлого века могут констатировать, что эта польская сборная до них не дотягивает.
04.12.2022
плохокот
Да пусть подавятся этим голом, делов то
04.12.2022
protch
Мне кажется, тебе следует подрегулировать на своем на телевизоре цветопередачу. Губерниев вовсе не синий - он голубой. В хорошем смысле, конечно.
04.12.2022
rake
пшеки домой
04.12.2022
Lev
Замечательно! молодцы ! выбили пшеков
04.12.2022
Vladimir Kuznetsov
....польских шакалов вышибли ...во главе с тем кто пробил пенальти ...так их гиен с помойки..
04.12.2022
Док
Блестящий анализ талантливой журналистки. Браво, Аня. Вот так и надо резюмировать игры по горячим следам - четко, по делу и охренительно информативно!
04.12.2022
hant64
Мало того, что у тебя комплекс Наполеона, так ты ещё и идиот вдобавок? Совсем всё плохо.
04.12.2022
ninasuss
Франция сильна как никогда...с 18 года...изначально ждал их в финале...Мбаппе монстр...Жиру красаффчег.
04.12.2022
alex111
Дятел это ты . Нет, не буду оскорблять хорошую птицу. Она стучит клювом по дереву, а ты об дерево головой :joy::joy::joy:
04.12.2022
protch
Вот смотри, друг мой, ни один порядочный человек такого глупого, как у тебя, вопроса не задал, а ты задал. Почему? Быстренько доложи мне.
04.12.2022
ToLkUnet
Оказывается болеть против врагов, почти так же приятно, как за своих)
04.12.2022
Frohike
Странная у них передача. То дерьмочеловек какой-то анимированый, то Губерниев синий. Теперь еще и подписанты
04.12.2022
Сергей Макурин
Нагнули пшеков! Всю сборную на фронт.
04.12.2022
Инта
Злобный Гений, млять, у тебя игла на патефоне скачет, заедает - смени пластинку. Устал ты и меня и других.
04.12.2022
Sukkulent
Поляки весь матч просидели в обороне. Как они с такой бестолковой игрой попали в плов - уму не постижимо. Сегодняшний матч для французов - легкая прогулка!
04.12.2022
Sehrgut
САнитаров в студиу...
04.12.2022
AZ
Тому, что скоро наконец пива попьет. Со свиными колбасками)))
04.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Помоем У - это как Весельчак У. :grin::upside_down: (играет и является - бесспорно).
04.12.2022
hant64
Мы? В единственном числе? Комплекс Наполеона лечи.:grin:
04.12.2022
protch
Позорный детсадовский слив мы все тебе успешно засчитываем.
04.12.2022
Sehrgut
А там могли бы быть и мы..!!
04.12.2022
футбол это спорт
фуэте лучше крутить в балете, там понятнее
04.12.2022
knight templar
Да ришарлисон тоже классный гол.
04.12.2022
protch
А я и написал свой коммент именно под впечатлением шалимовской истерики.
04.12.2022
hant64
Судя по твоим высказываниям, другом я вряд ли тебе смог бы быть. Чему искренне рад.
04.12.2022
ozozolio
Мусорное ведро коменты СЭ и это поощряется- Франция не голову сильнее
04.12.2022
Sehrgut
Не до Жиру.., быть бы живу!!!
04.12.2022
оппонент
Одна более сильная команда обыграла, которая слабее. Радости полные штаны для горлопанов.
04.12.2022
плохокот
а откуда цифра 70% ? Как считали?
04.12.2022
protch
Друг мой, а ни о каких других не имеющих аналогов в истории событиях ты не слышал? В твоей методичке о них ничего не написано?
04.12.2022
Frohike
даже тут аналогов нет
04.12.2022
Pablo_75
Не самый худший матч. Почти весь первый тайм поляки поддерживали уровень дискуссии и вполне могли забить. Потом, конечно, синяя машина их укатала.
04.12.2022
alex111
Отличная новость и радость !!! Одно огорчает, мусорный голИшко пшеков халявщиков. Всё , чемпионат для вас закончился !
04.12.2022
hant64
Больная тема? Часто подмахиваешь активным?
04.12.2022
vadim w
Знатно ляхов поимели. А они ещё и довольны особено мёртвый Левандовский.
04.12.2022
Злобный Гений
С этим соглашусь
04.12.2022
ToLkUnet
Вот что значит занять не своё место
04.12.2022
hant64
Ты немного попутал - сборная России никакими поляками не обижена, а просто вышвырнута по беспределу из турнира решением ФИФА, не имеющем аналогов в истории. А пшеки - это просто спусковой крючок этого беспредельного убийства спортивной составляющей футбола.
04.12.2022
Фуэте
Хорошо что наших нет! С такими как Франция, позора было бы...
04.12.2022
Shalopay
Люди со всей Земли Ждут: Левандовски, пли! И - фотовспышки блик, И торжествует Глик! Больше пенальти, больше! Ну, помогите Польше! И, я держу пари, Не устоит Льорис!
04.12.2022
Александр Логинов
Бабурину забивать могут не все. Вернее, могут не только лишь все. Все дело в количестве попыток.
04.12.2022
hottie
Мбаппе хорош. Да и другие не особо отставали. Первый гол Мбаппе Щенсны мог бы и взять. Заваливаться сразу начал, а так удар рядом с рукой пролетел. У пшеков может быть только Зелински старался что-то сделать. Остальные так себе. От Левандовски толку не было. Даже пенку в конце еле забил со 2го раза и то повезло, что Ллорис 1й раз вышел с линии до удара, но там удар был хреновый все равно, вратарь бы и так его взял даже стоя на линии в момент удара.
04.12.2022
serkonol
надеюсь, что дешам выпустит минут на 10.
04.12.2022
Frohike
Сейчас на Матче сидит Шалимов и рассказывает, что искренне удивлен какие поляки негодяи - играть с нами отказались. А этот парень в негодяйстве знает толк
04.12.2022
СФО
наше презрение )
04.12.2022
ezoloto
А еще какой красавец-гол у Жиру украли, когда он через себя бил ?! И не было там никакого фола на вратаре.
04.12.2022
andkl2007
Абсолютно заслуженная победа. Французы очень уверенно смотрятся на турнире. Могут и второй титул подряд взять.
04.12.2022
teKilla
Все равно ему не перегнать Зазу
04.12.2022
Berkut-7
Пшеки конечно убогая сборная и выход из группы был просто за гранью везения для них ....Шиманьски мусорской просто пешеход, не понимаю чего мусора с ним возились всё время, словно он Модрич какой-то.
04.12.2022
плохокот
Как же замечательно! Вынесли ляхов! Причем результат по игре. Нравится мне сборная Франции, ну не то чтобы очень, и дико не нравится команда Польши. Поэтому резуьтат прекрасный. Досвидос Польша!!!
04.12.2022
kolos249
Так называемые польские "звёзды" сегодня ничего не показали. Щесны пропустил всё, что в ворота летело, а при втором голе упал в угол как мешок. Блевандовски же был жалок, кроме придуманного пенальти ничем не запомнился.
04.12.2022
Сталин И В 1945
Хороший матч. Поляки чужие на этом чемпионате.
04.12.2022
Что за Аюта?
А щеки то дуют! А по сути - никто.
04.12.2022
teKilla
да подожди. Следующий матч 1/8 уже без явного фаворита, как 3 предыдущих. Там бойцы Снуп Дога могут островитян вынести
04.12.2022
protch
Я понимаю, что у наших портянок есть задание писать всякое про вражескую Польшу. Деваться им, бедолагам, некуда, поскольку за нарушение товарищ прапорщик их сурово накажет, а поэтому они тщательно выражают свою радость, по мере возможностей обходя стороной тот факт, что во встрече с заведомо более сильной Францией Польша выглядела вполне достойно. Не уверен, что некая обиженная поляками сборная смотрелась бы лучше.
04.12.2022
Sehrgut
Вижу все довольны.., идём дальше!!!
04.12.2022
Александр Логинов
Это были не середняки, а леваки.
04.12.2022
Кот-матрос
Уже за это одно можно их ненавидеть!
04.12.2022
qck1967
Убогая сборная Польши портила матч. Левандовский без "подносчиков" - воздушный шарик. Пустышка и сборная пустышек.
04.12.2022
Александр Логинов
Голиаф был большой. Поляки на Голиафа явно не тянут.
04.12.2022
SPRAVEDLIVYI
Франция встретит серьёзных соперников далее....пока это были только середняки...
04.12.2022
svi_57
Французы дали хорошего пинка своим союзникам!
04.12.2022
teKilla
а еще если и Карим появится...
04.12.2022
Berkut-7
Перес сидит сейчас в кресле , глаза сверкают безумно, а в голове только одна фраза " Мбаппе , иди ко мне моя прелесть..." .....вся планета знает , чтоу Переса паталогическая тягость на мировых звёзд и если кто-то попал к нему на прицел, дед не успокоится .
04.12.2022
spartsmen
Пшеки запихали свою тухлятину, а у меня два защитника в фэнтази :face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:
04.12.2022
футбол это спорт
Тому, что мучения кончились. Чтобы избежать их, надо было устроить бойкот Франции, тогда бы ее дисквалифицировали - и поляки прошли бы в 1/4.
04.12.2022
belaruss
Ну наконец то,отмучались,долго же своей нудной игрой издевались над болельщиками всего мира те ,кого не должно было быть на ЧМ от слова "совсем"
04.12.2022
Кот-матрос
Русофобская польша, долой с ЧМ! Спасибо Франция! Мбаппе, шлю смс-ку с поздравой!
04.12.2022
svi_57
В футбол в этой встрече играла только одна команда!!
04.12.2022
СФО
Поляки хотели попасть на ЧМ. Они там и побывали.
04.12.2022
Что за Аюта?
Францию с победой. Как Давид с Голиафом.
04.12.2022
Беркут
Франция уверенно разделалась с пшеками, и отправила русофобов домой. Молодцы французы! Сборная Франции играла хорошо и является одним из претендентов на победу в этом ЧМ.
04.12.2022
Инта
Францию с заслуженной победой! Мбаппе красава! Команда-халявщица досвидос.
04.12.2022
fifa_guru
Левандовски расстроил, туристом был. И чему радоваться было после пенальти?
04.12.2022
teKilla
ну то что не разгром
04.12.2022
hant64
Тот не настолько частый случай, когда радуешься не закономерной в общем-то победе фаворита, а проигрышу мерзкой командочки во главе с главным слизняком мирового футбола Левандовски, фактически организовавшем волну по отстранению России от стыковых матчей. Поделом.
04.12.2022
Fe-city
Задержалось что-то польское недоразумение на турнире. Браво, Франция!
04.12.2022
Jean4
Те, кто незаслуженно попал на этот ЧМ(не пройдя все этапы отбора, отказавшись играть), давно должны были его покинуть. Скатертью дорога.
04.12.2022
Олег Каноков
Великолепные голы Мбаппе и бешеный КПД Гризмана...браво,Франция!
04.12.2022
Вояка
Играли команды с разных планет....сенсацией и не пахло....ну а мбапе вполне может пуститься в погоню за пеле....в части мировых корон....если только где не напортачат....французы и бразильцы на сегодня выглядят предпочтительней других....скорее всего они сыграют в финале....
04.12.2022
SuperDennis
Предсказуемый результат. Французы закономерно деклассировали пшеков. Клоунада с никому не важным и бессмысленным пенальти после окончания добавленных 5 минут позабавила.
04.12.2022
Andre_Saratov
Уэльс, Дания, Польша самые унылые европейские сборные на этом ЧМ.
04.12.2022
Metallolom
Ок. Согласен. Забыл, что они недавно переименовались.
04.12.2022
SPRAVEDLIVYI
Мбаппе молодец!!!!
04.12.2022
Denissimo
держите "чупа-чупс", пшеки
04.12.2022
Отпетый барабанщик
Не.Лучший гол забил бразилец Ришарлисон
04.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Разгоняй шутку. Много жиру - не Оливье. Жирный рекорд - это не салат, а сладкое. Не до Жиру, когда Мбаппе в спину дышит.
04.12.2022
AZ
Мбаппе положил два классных гола! Жиру и Гризман - идеальные пахари. Без шансов для поляков вообще. Они и так задержались на ЧМ дольше, чем заслуили. Вероятно, самая унылая команда ЧМ вместе с Данией. Даже Катар с Канадой играли поживее.
04.12.2022
Дайте ходу пароходу
Чему радовался Левандовски после пенальти??? Хорошей туристической поездке?
04.12.2022
SPRAVEDLIVYI
Всё справедливо....
04.12.2022
teKilla
нет такой страны Голландия. Есть Нидерланды
04.12.2022
Александр Логинов
В торте оливье много жиру.
04.12.2022
Михаил Пронькин
Мбаппе показал как надо бить по воротам. Но с Англией будет знатная заруба. Там такие же атлеты, и бегущие, и бьющие.
04.12.2022
Aleksandr Aleksandr
Все закономерно: Польша - домой, Франция - хороша, Мбаппе- супер! Вынос Польши ожидаем, они были лишними на этом празднике.
04.12.2022
хурма(сельдерей)
нагибом поляков удовлетворен спокойно...на классе браво Мбапе!
04.12.2022
knight templar
Францию с победой! Весь матч игра шла в одни ворота. Мбаппе классно забил 2 подряд обводящими ударами в девятки ворот соперника. Вышел на первое место среди бомбардиров и его гол будет претендовать на лучший гол чемпионата мира.
04.12.2022
teKilla
Ну что сказать, сгорели поленья. kurwa! Возили их мордой об газон весь второй тайм Левандовски повыпендривался в конце, хотя мог бы просто пробить без всяких понтов
04.12.2022
Отпетый барабанщик
Развалинами пшеков удовлетворен
04.12.2022
Дайте ходу пароходу
Игру можно было заканчивать после гола Жиру. Поляша оберегала счёт 0:1 , но "Мбаппе великолепный" не мог уйти без гола)) Откровенно жаль, что Польша вышла из группы - это "убийство" игры. Левандовски - просто "мёртвый". Франция сегодня показала процентов 70 потенциала, до полуфинала у неё проблем не предвидится.
04.12.2022
Metallolom
Сборная Голландии вчера и сборная Франции сегодня-впечатление, что играли две африканские команды, а не европейские сборные (по цвету кожи футболистов).
04.12.2022
Александр Логинов
По стилю пробивания пенальти Левандовский идеально подойдет "Ростову".
04.12.2022
ezoloto
Сможет ли Англия в четвертьфинале остановить этого монстра Мбаппе ?! Не думаю !
04.12.2022
NGE
Требую дисквалифицировать Мбаппе за неспортивное поведение! Он просто издевался над несчастными поляками;)
04.12.2022
футбол это спорт
Игра протекала довольно интересно, но без интриги: итог был ясен еще до начала. Класс французов надежно сделал свое дело, даже если бы пропустили. Поляки выглядели достойно, сделав все что могли. Хотя изначально недостойно прошли сборную России, отказавшись играть с ней. Но как веревочка ни вейся…И замечательный вратарь Щенсны был бессилен. Судейка был так себе, вроде Левникова. Левандовски снова отличился. В прошлой игре грубо снес Месси, сегодня Гризманна. После этого дружески улыбался, мол ничего личного, мы же профессионалы. Но ни Месси ни Гризманн его не поняли. Награда за свершения пришла к нему в виде плохо пробитого пенальти. Вратарь Льорис немного помог ему, позволив перебить. Но этот холостой гол был уже никому не нужен.
04.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Вишенка на торте - Оливье (Трушечкин)... Даже для нашего НГ это - чересчур. Французы не заметили пшеков. Судья подарил пенальти от щедрот своих и настоял на букве закона. Франция - в четвертушке. Матч был похож на вчерашний: нидерландцы - пиндосы.
04.12.2022
Джон....Сильвер
Браво, Франция! Мбаппе гениален! Вынос Польши состоялся!
04.12.2022
NF
В принципе, ожидаемо, но постоянно возникающие расслабон, пешеходный стиль и халтура приводят и к лишним нервам, и к лишним пропущенным мячам. Нечего будет вспомнить об этом ЧМ... А что касается сего матча... Левандовский традиционно бесполезен вне "Баварии"/"Барселоны", французы, пока местами, звездятся сверх меры...
04.12.2022