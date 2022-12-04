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ЧМ-2022

Сегодня, 19:57

Франция обыграла Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Франция — Польша — 3:0.
Фото Reuters
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Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» завершилась со счетом 3:1.

Счет в игре открыл Оливье Жиру на 44-й минуте. Он вышел на первое место по забитым мячам за сборную Франции (52). По этому показателю Жиру обогнал Тьерри Анри (51 мяч).

На 42-й минуте матча боковой арбитр заметил, что защитник сборной Франции Жюль Кунде находится на поле с цепочкой на шее. Судья сразу попросил игрока снять украшение.

Во втором тайме два гола за сборную Франции забил Килиан Мбаппе. Он стал первым игрок в истории, забившим восемь голов на чемпионате мира до достижения 24-летия.

На 90+9-й минуте сборная Польши получила возможность забить в матче. Главный арбитр встречи Хесус Валенсуэла назначил 11-метровый после того, как мяч попал в руку Дайо Упамекано. Вначале голкипер французов Уго Льорис отбил удар Роберта Левандовски, но вратарь рано сошел с линии, поэтому пришлось перебивать. В итоге Левандовски забил и установил итоговый счет в игре.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Франция
3:1
Польша

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Килиан Мбаппе
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A
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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
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Германия
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23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
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Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
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США
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Франция
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04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
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06.12
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Португалия
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- : -
1/4 финала
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09.12
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П 53
П 54
- : -
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Матч за 3-е место
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Пр 61
Пр 62
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Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.10 X 3.40 П2 2.05
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.31 X 5.60 П2 12.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
Франция
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.62 X 3.90 П2 6.60
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.60 X 3.80 П2 1.63
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.95 X 3.40 П2 4.50
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
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  • Северянин, Игорь, Злобный гениц

    Будем болть против всх русофобов. На бирже точно всех построю

    04.12.2022

  • Millwall82

    может падением страны в ад? хотя из ада она и не вылезала. Экономики, что царь то голый и хозяин по сути бензоколонки, да еще и людоед. Где ты сейчас гугла-прогер? в РФ?))) ли?)

    04.12.2022

  • Свято Слав

    Созидание победило разрушение, простоять в защите и забить в контратаке _ тактика поляков не сработала. Интересно как далеко пройдут французы...

    04.12.2022

  • Северянин, Игорь, Злобный гениц

    И чем недоволен? На широком сток маркете вс довольны, в чём тупые проблемы?

    04.12.2022

  • Millwall82

    русский нацик татаринцев, главные русофобы мира, это власти РФ, тебе ли айтишнику не знать.

    04.12.2022

  • Северянин, Игорь, Злобный гениц

    Я тебя никогда не просил банить, либеральное дуркохохло

    04.12.2022

  • Северянин, Игорь, Злобный гениц

    Ты акой же тупой, кто радовались победе русофобов. А что сказать намерен?

    04.12.2022

  • Фуэте

    Модератор ( под ником Северянин, Игорь, Злобн...) разбушевался!

    04.12.2022

  • Millwall82

    ты кто? что бы ради подобной хни страдать, ты - никто. Я тебя не знаю, и знать не желаю.

    04.12.2022

  • Северянин, Игорь, Злобный гениц

    Жалоб мне ворох еще напиши

    04.12.2022

  • Северянин, Игорь, Злобный гениц

    Тупорылы, чему было радоваться, побед русофоба Макрона над русофобами пшеками? А спрашивать будут же с меня с ваш тупизм. Я отработаю, но тупые пидорванцы, можно было бы меня так не подставлять

    04.12.2022

  • Millwall82

    Да нормально, как и говорил перед ЧМ, франки, англы и бразилы фавориты этого ЧМ. Никакой Аргентины, и Бельгии?))) ахахах, на них народ еще ставил))))

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    да они союзники то больше по принуждению)

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    рефери просто нуб, зачем в такой неявной ситуации свистеть раньше окончания эпизода.В итоге все признали, что там не было никакого фола

    04.12.2022

  • Северянин, Игорь, Злобный гениц

    Идиотов не запретишь

    04.12.2022

  • Фуэте

    Теперь первыми - только в суд, дон...

    04.12.2022

  • Северянин, Игорь, Злобный гениц

    Уныло я смотрю на наше поколенье

    04.12.2022

  • Северянин, Игорь, Злобный гениц

    Это другое дело, сборная Африки лучше, чем шпеки. Но работает и Пригожин, мы жесткие и умем ждать

    04.12.2022

  • Фуэте

    Спорт вне политики...Кругом враги! Может страной займётесь, бездари и пропагандисты рая...

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    как сказал бы Стойкович " иметь ваших вРОТцславских матерей! "

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    я лично и за французов с 98 года болею)так что двойная радость, кхе

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    неинтересный игрок этот липандовский, не бегает, не обыгрывает, просто ждёт чего-то всегда, какого-то шального прострела

    04.12.2022

  • Бен Ричардс

    Русофобская Франция вынесла русофобскую Польшу и в 1/4 на 99% будет играть с русофобской Англией. Сегодня у патриотов праздник.

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    не хватает

    04.12.2022

  • КириллФилин1977

    Хотел было прокомментировать по поводу вылета поляков, но вряд ли скажу лучше, чем подавляющее большинство комментаторов здесь.) Франция была бесспорно лучше, но надеюсь, что финал будет за Южной Америкой.)

    04.12.2022

  • Arkadiy1976

    Думаю, зайду в комменты, а там сверху оскорбления поляков - ну, угадал)) Зато если б наши проиграли французам 1-3 на ЧМ, думаю, их бы даже похвалили)

    04.12.2022

  • Злобный Гений

    Меня на широком сток маркете слушают солидные люди. Да и вообще здесь тупень развели. Надо было её остановить

    04.12.2022

  • splash174

    Там Англия, а это проблема

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    Поленья держали толпой Мбаппе в штрафной, боясь дриблинга, словно забыли, что он и с расстояния не хуже Анри пуляет )

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    да потому что либерасты

    04.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Были вправе: Щенсны просек фишку и схватился за спину.

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    его уровень Денис Макаров)

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    так ещё и гол ножницами у Жиру судейки отобрали, свистнув по тупости, опрометчиво не дожидаясь конца эпизода

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    причем Мбаппе настолько велик, что поляхи держа его в штрафной вдвоем-втроем позабыли, шо Мбаппе ещё и стрелять из офиса как Овечкин могёт ))))

    04.12.2022

  • Александр Стариков

    теперь ждём слёз от проигравших англичан в 1,4)) Думаю, они без базару дернут сенегальцев

    04.12.2022

  • футбол это спорт

    Франция проделала обычную работу ассенизатора. Настоящие аплодисменты ей еще впереди.

    04.12.2022

  • Sss'ra 161

    Я твой рот наоборот.

    04.12.2022

  • shpasic

    пока в плей-офф без неожиданностей - более классные команды побеждают без шансов для соперника.

    04.12.2022

  • футбол это спорт

    Мы с поляками не ссорились, это они драной кошкой на великую державу изощряются. Кто голову имеет, сам всё видит. Но если человек живет по импортной портянке, помочь ему можно, поменяв портянку на отчественную. Или твой хорунжий доволен своим ?o?nierz? А поляки играли хорошо, насколько умели. Только с их классом нечего было даже на случайность рассчитывать. Да и выйти из группы повезло.

    04.12.2022

  • СФО

    Похоже на пшеков чем-то пшикнули.

    04.12.2022

  • Александр Логинов

    Процветает гоблинсво На форуме у нас Едет моя крыша Прямо на Парнас.

    04.12.2022

  • Злобный Гений

    Спорт это зло, и они массово тупые

    04.12.2022

  • Vladimir Kuznetsov

    ....не команда пшикалок ---а сборище упырей ...

    04.12.2022

  • Гуго Оберштейн

    Виталик-Злобный Гений опять нарывается на банан )

    04.12.2022

  • Vladimir Kuznetsov

    ....пшикалки введите санкции к своим кривым ногам ..

    04.12.2022

  • Злобный Гений

    В этой игре мы подумаем как играть

    04.12.2022

  • maxcds

    пшеки - депортация

    04.12.2022

  • Дайте ходу пароходу

    ТТХ у Мбаппе)) Он сегодня просто прогуливался))) А если играть начнёт?))

    04.12.2022

  • Фуэте

    Левандовский молодец! Без гола не ушёл! Болел за Польшу, как и просил Путин! Они славяне. Своих не бросаем!

    04.12.2022

  • PvsZ

    Датчане, кстати, разочаровали ужасно. На Евро два года назад как будто другая команда играла, да, класса тоже не хватало, но смотрелись очень живо и крепко. Тут просто днище.

    04.12.2022

  • Pablo_75

    Тем что ты вообще больной.

    04.12.2022

  • rusfеd 2.0

    liberte. egalite. fraternite.

    04.12.2022

  • protch

    Ну до чего же легко и просто заставить наших славных портянок негодовать, топать кривыми ножками и брызгать слюной. Так будет с каждым!

    04.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Лято, Бонек, Смолярек, Млынарчик и прочие польские звезды 80-х прошлого века могут констатировать, что эта польская сборная до них не дотягивает.

    04.12.2022

  • плохокот

    Да пусть подавятся этим голом, делов то

    04.12.2022

  • protch

    Мне кажется, тебе следует подрегулировать на своем на телевизоре цветопередачу. Губерниев вовсе не синий - он голубой. В хорошем смысле, конечно.

    04.12.2022

  • rake

    пшеки домой

    04.12.2022

  • Lev

    Замечательно! молодцы ! выбили пшеков

    04.12.2022

  • Vladimir Kuznetsov

    ....польских шакалов вышибли ...во главе с тем кто пробил пенальти ...так их гиен с помойки..

    04.12.2022

  • Док

    Блестящий анализ талантливой журналистки. Браво, Аня. Вот так и надо резюмировать игры по горячим следам - четко, по делу и охренительно информативно!

    04.12.2022

  • hant64

    Мало того, что у тебя комплекс Наполеона, так ты ещё и идиот вдобавок? Совсем всё плохо.

    04.12.2022

  • ninasuss

    Франция сильна как никогда...с 18 года...изначально ждал их в финале...Мбаппе монстр...Жиру красаффчег.

    04.12.2022

  • alex111

    Дятел это ты . Нет, не буду оскорблять хорошую птицу. Она стучит клювом по дереву, а ты об дерево головой :joy::joy::joy:

    04.12.2022

  • protch

    Вот смотри, друг мой, ни один порядочный человек такого глупого, как у тебя, вопроса не задал, а ты задал. Почему? Быстренько доложи мне.

    04.12.2022

  • ToLkUnet

    Оказывается болеть против врагов, почти так же приятно, как за своих)

    04.12.2022

  • Frohike

    Странная у них передача. То дерьмочеловек какой-то анимированый, то Губерниев синий. Теперь еще и подписанты

    04.12.2022

  • Сергей Макурин

    Нагнули пшеков! Всю сборную на фронт.

    04.12.2022

  • Инта

    Злобный Гений, млять, у тебя игла на патефоне скачет, заедает - смени пластинку. Устал ты и меня и других.

    04.12.2022

  • Sukkulent

    Поляки весь матч просидели в обороне. Как они с такой бестолковой игрой попали в плов - уму не постижимо. Сегодняшний матч для французов - легкая прогулка!

    04.12.2022

  • Sehrgut

    САнитаров в студиу...

    04.12.2022

  • AZ

    Тому, что скоро наконец пива попьет. Со свиными колбасками)))

    04.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Помоем У - это как Весельчак У. :grin::upside_down: (играет и является - бесспорно).

    04.12.2022

  • hant64

    Мы? В единственном числе? Комплекс Наполеона лечи.:grin:

    04.12.2022

  • protch

    Позорный детсадовский слив мы все тебе успешно засчитываем.

    04.12.2022

  • Sehrgut

    А там могли бы быть и мы..!!

    04.12.2022

  • футбол это спорт

    фуэте лучше крутить в балете, там понятнее

    04.12.2022

  • knight templar

    Да ришарлисон тоже классный гол.

    04.12.2022

  • protch

    А я и написал свой коммент именно под впечатлением шалимовской истерики.

    04.12.2022

  • hant64

    Судя по твоим высказываниям, другом я вряд ли тебе смог бы быть. Чему искренне рад.

    04.12.2022

  • ozozolio

    Мусорное ведро коменты СЭ и это поощряется- Франция не голову сильнее

    04.12.2022

  • Sehrgut

    Не до Жиру.., быть бы живу!!!

    04.12.2022

  • оппонент

    Одна более сильная команда обыграла, которая слабее. Радости полные штаны для горлопанов.

    04.12.2022

  • плохокот

    а откуда цифра 70% ? Как считали?

    04.12.2022

  • protch

    Друг мой, а ни о каких других не имеющих аналогов в истории событиях ты не слышал? В твоей методичке о них ничего не написано?

    04.12.2022

  • Frohike

    даже тут аналогов нет

    04.12.2022

  • Pablo_75

    Не самый худший матч. Почти весь первый тайм поляки поддерживали уровень дискуссии и вполне могли забить. Потом, конечно, синяя машина их укатала.

    04.12.2022

  • alex111

    Отличная новость и радость !!! Одно огорчает, мусорный голИшко пшеков халявщиков. Всё , чемпионат для вас закончился !

    04.12.2022

  • hant64

    Больная тема? Часто подмахиваешь активным?

    04.12.2022

  • vadim w

    Знатно ляхов поимели. А они ещё и довольны особено мёртвый Левандовский.

    04.12.2022

  • Злобный Гений

    С этим соглашусь

    04.12.2022

  • ToLkUnet

    Вот что значит занять не своё место

    04.12.2022

  • hant64

    Ты немного попутал - сборная России никакими поляками не обижена, а просто вышвырнута по беспределу из турнира решением ФИФА, не имеющем аналогов в истории. А пшеки - это просто спусковой крючок этого беспредельного убийства спортивной составляющей футбола.

    04.12.2022

  • Фуэте

    Хорошо что наших нет! С такими как Франция, позора было бы...

    04.12.2022

  • Shalopay

    Люди со всей Земли Ждут: Левандовски, пли! И - фотовспышки блик, И торжествует Глик! Больше пенальти, больше! Ну, помогите Польше! И, я держу пари, Не устоит Льорис!

    04.12.2022

  • Александр Логинов

    Бабурину забивать могут не все. Вернее, могут не только лишь все. Все дело в количестве попыток.

    04.12.2022

  • hottie

    Мбаппе хорош. Да и другие не особо отставали. Первый гол Мбаппе Щенсны мог бы и взять. Заваливаться сразу начал, а так удар рядом с рукой пролетел. У пшеков может быть только Зелински старался что-то сделать. Остальные так себе. От Левандовски толку не было. Даже пенку в конце еле забил со 2го раза и то повезло, что Ллорис 1й раз вышел с линии до удара, но там удар был хреновый все равно, вратарь бы и так его взял даже стоя на линии в момент удара.

    04.12.2022

  • serkonol

    надеюсь, что дешам выпустит минут на 10.

    04.12.2022

  • Frohike

    Сейчас на Матче сидит Шалимов и рассказывает, что искренне удивлен какие поляки негодяи - играть с нами отказались. А этот парень в негодяйстве знает толк

    04.12.2022

  • СФО

    наше презрение )

    04.12.2022

  • ezoloto

    А еще какой красавец-гол у Жиру украли, когда он через себя бил ?! И не было там никакого фола на вратаре.

    04.12.2022

  • andkl2007

    Абсолютно заслуженная победа. Французы очень уверенно смотрятся на турнире. Могут и второй титул подряд взять.

    04.12.2022

  • teKilla

    Все равно ему не перегнать Зазу

    04.12.2022

  • Berkut-7

    Пшеки конечно убогая сборная и выход из группы был просто за гранью везения для них ....Шиманьски мусорской просто пешеход, не понимаю чего мусора с ним возились всё время, словно он Модрич какой-то.

    04.12.2022

  • плохокот

    Как же замечательно! Вынесли ляхов! Причем результат по игре. Нравится мне сборная Франции, ну не то чтобы очень, и дико не нравится команда Польши. Поэтому резуьтат прекрасный. Досвидос Польша!!!

    04.12.2022

  • kolos249

    Так называемые польские "звёзды" сегодня ничего не показали. Щесны пропустил всё, что в ворота летело, а при втором голе упал в угол как мешок. Блевандовски же был жалок, кроме придуманного пенальти ничем не запомнился.

    04.12.2022

  • Сталин И В 1945

    Хороший матч. Поляки чужие на этом чемпионате.

    04.12.2022

  • Что за Аюта?

    А щеки то дуют! А по сути - никто.

    04.12.2022

  • teKilla

    да подожди. Следующий матч 1/8 уже без явного фаворита, как 3 предыдущих. Там бойцы Снуп Дога могут островитян вынести

    04.12.2022

  • protch

    Я понимаю, что у наших портянок есть задание писать всякое про вражескую Польшу. Деваться им, бедолагам, некуда, поскольку за нарушение товарищ прапорщик их сурово накажет, а поэтому они тщательно выражают свою радость, по мере возможностей обходя стороной тот факт, что во встрече с заведомо более сильной Францией Польша выглядела вполне достойно. Не уверен, что некая обиженная поляками сборная смотрелась бы лучше.

    04.12.2022

  • Sehrgut

    Вижу все довольны.., идём дальше!!!

    04.12.2022

  • Александр Логинов

    Это были не середняки, а леваки.

    04.12.2022

  • Кот-матрос

    Уже за это одно можно их ненавидеть!

    04.12.2022

  • qck1967

    Убогая сборная Польши портила матч. Левандовский без "подносчиков" - воздушный шарик. Пустышка и сборная пустышек.

    04.12.2022

  • Александр Логинов

    Голиаф был большой. Поляки на Голиафа явно не тянут.

    04.12.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Франция встретит серьёзных соперников далее....пока это были только середняки...

    04.12.2022

  • svi_57

    Французы дали хорошего пинка своим союзникам!

    04.12.2022

  • teKilla

    а еще если и Карим появится...

    04.12.2022

  • Berkut-7

    Перес сидит сейчас в кресле , глаза сверкают безумно, а в голове только одна фраза " Мбаппе , иди ко мне моя прелесть..." .....вся планета знает , чтоу Переса паталогическая тягость на мировых звёзд и если кто-то попал к нему на прицел, дед не успокоится .

    04.12.2022

  • spartsmen

    Пшеки запихали свою тухлятину, а у меня два защитника в фэнтази :face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    04.12.2022

  • футбол это спорт

    Тому, что мучения кончились. Чтобы избежать их, надо было устроить бойкот Франции, тогда бы ее дисквалифицировали - и поляки прошли бы в 1/4.

    04.12.2022

  • belaruss

    Ну наконец то,отмучались,долго же своей нудной игрой издевались над болельщиками всего мира те ,кого не должно было быть на ЧМ от слова "совсем"

    04.12.2022

  • Кот-матрос

    Русофобская польша, долой с ЧМ! Спасибо Франция! Мбаппе, шлю смс-ку с поздравой!

    04.12.2022

  • svi_57

    В футбол в этой встрече играла только одна команда!!

    04.12.2022

  • СФО

    Поляки хотели попасть на ЧМ. Они там и побывали.

    04.12.2022

  • Что за Аюта?

    Францию с победой. Как Давид с Голиафом.

    04.12.2022

  • Беркут

    Франция уверенно разделалась с пшеками, и отправила русофобов домой. Молодцы французы! Сборная Франции играла хорошо и является одним из претендентов на победу в этом ЧМ.

    04.12.2022

  • Инта

    Францию с заслуженной победой! Мбаппе красава! Команда-халявщица досвидос.

    04.12.2022

  • fifa_guru

    Левандовски расстроил, туристом был. И чему радоваться было после пенальти?

    04.12.2022

  • teKilla

    ну то что не разгром

    04.12.2022

  • hant64

    Тот не настолько частый случай, когда радуешься не закономерной в общем-то победе фаворита, а проигрышу мерзкой командочки во главе с главным слизняком мирового футбола Левандовски, фактически организовавшем волну по отстранению России от стыковых матчей. Поделом.

    04.12.2022

  • Fe-city

    Задержалось что-то польское недоразумение на турнире. Браво, Франция!

    04.12.2022

  • Jean4

    Те, кто незаслуженно попал на этот ЧМ(не пройдя все этапы отбора, отказавшись играть), давно должны были его покинуть. Скатертью дорога.

    04.12.2022

  • Олег Каноков

    Великолепные голы Мбаппе и бешеный КПД Гризмана...браво,Франция!

    04.12.2022

  • Вояка

    Играли команды с разных планет....сенсацией и не пахло....ну а мбапе вполне может пуститься в погоню за пеле....в части мировых корон....если только где не напортачат....французы и бразильцы на сегодня выглядят предпочтительней других....скорее всего они сыграют в финале....

    04.12.2022

  • SuperDennis

    Предсказуемый результат. Французы закономерно деклассировали пшеков. Клоунада с никому не важным и бессмысленным пенальти после окончания добавленных 5 минут позабавила.

    04.12.2022

  • Andre_Saratov

    Уэльс, Дания, Польша самые унылые европейские сборные на этом ЧМ.

    04.12.2022

  • Metallolom

    Ок. Согласен. Забыл, что они недавно переименовались.

    04.12.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Мбаппе молодец!!!!

    04.12.2022

  • Denissimo

    держите "чупа-чупс", пшеки

    04.12.2022

  • Отпетый барабанщик

    Не.Лучший гол забил бразилец Ришарлисон

    04.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Разгоняй шутку. Много жиру - не Оливье. Жирный рекорд - это не салат, а сладкое. Не до Жиру, когда Мбаппе в спину дышит.

    04.12.2022

  • AZ

    Мбаппе положил два классных гола! Жиру и Гризман - идеальные пахари. Без шансов для поляков вообще. Они и так задержались на ЧМ дольше, чем заслуили. Вероятно, самая унылая команда ЧМ вместе с Данией. Даже Катар с Канадой играли поживее.

    04.12.2022

  • Дайте ходу пароходу

    Чему радовался Левандовски после пенальти??? Хорошей туристической поездке?

    04.12.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Всё справедливо....

    04.12.2022

  • teKilla

    нет такой страны Голландия. Есть Нидерланды

    04.12.2022

  • Александр Логинов

    В торте оливье много жиру.

    04.12.2022

  • Михаил Пронькин

    Мбаппе показал как надо бить по воротам. Но с Англией будет знатная заруба. Там такие же атлеты, и бегущие, и бьющие.

    04.12.2022

  • Aleksandr Aleksandr

    Все закономерно: Польша - домой, Франция - хороша, Мбаппе- супер! Вынос Польши ожидаем, они были лишними на этом празднике.

    04.12.2022

  • хурма(сельдерей)

    нагибом поляков удовлетворен спокойно...на классе браво Мбапе!

    04.12.2022

  • knight templar

    Францию с победой! Весь матч игра шла в одни ворота. Мбаппе классно забил 2 подряд обводящими ударами в девятки ворот соперника. Вышел на первое место среди бомбардиров и его гол будет претендовать на лучший гол чемпионата мира.

    04.12.2022

  • teKilla

    Ну что сказать, сгорели поленья. kurwa! Возили их мордой об газон весь второй тайм Левандовски повыпендривался в конце, хотя мог бы просто пробить без всяких понтов

    04.12.2022

  • Отпетый барабанщик

    Развалинами пшеков удовлетворен

    04.12.2022

  • Дайте ходу пароходу

    Игру можно было заканчивать после гола Жиру. Поляша оберегала счёт 0:1 , но "Мбаппе великолепный" не мог уйти без гола)) Откровенно жаль, что Польша вышла из группы - это "убийство" игры. Левандовски - просто "мёртвый". Франция сегодня показала процентов 70 потенциала, до полуфинала у неё проблем не предвидится.

    04.12.2022

  • Metallolom

    Сборная Голландии вчера и сборная Франции сегодня-впечатление, что играли две африканские команды, а не европейские сборные (по цвету кожи футболистов).

    04.12.2022

  • Александр Логинов

    По стилю пробивания пенальти Левандовский идеально подойдет "Ростову".

    04.12.2022

  • ezoloto

    Сможет ли Англия в четвертьфинале остановить этого монстра Мбаппе ?! Не думаю !

    04.12.2022

  • NGE

    Требую дисквалифицировать Мбаппе за неспортивное поведение! Он просто издевался над несчастными поляками;)

    04.12.2022

  • футбол это спорт

    Игра протекала довольно интересно, но без интриги: итог был ясен еще до начала. Класс французов надежно сделал свое дело, даже если бы пропустили. Поляки выглядели достойно, сделав все что могли. Хотя изначально недостойно прошли сборную России, отказавшись играть с ней. Но как веревочка ни вейся…И замечательный вратарь Щенсны был бессилен. Судейка был так себе, вроде Левникова. Левандовски снова отличился. В прошлой игре грубо снес Месси, сегодня Гризманна. После этого дружески улыбался, мол ничего личного, мы же профессионалы. Но ни Месси ни Гризманн его не поняли. Награда за свершения пришла к нему в виде плохо пробитого пенальти. Вратарь Льорис немного помог ему, позволив перебить. Но этот холостой гол был уже никому не нужен.

    04.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Вишенка на торте - Оливье (Трушечкин)... Даже для нашего НГ это - чересчур. Французы не заметили пшеков. Судья подарил пенальти от щедрот своих и настоял на букве закона. Франция - в четвертушке. Матч был похож на вчерашний: нидерландцы - пиндосы.

    04.12.2022

  • Джон....Сильвер

    Браво, Франция! Мбаппе гениален! Вынос Польши состоялся!

    04.12.2022

  • NF

    В принципе, ожидаемо, но постоянно возникающие расслабон, пешеходный стиль и халтура приводят и к лишним нервам, и к лишним пропущенным мячам. Нечего будет вспомнить об этом ЧМ... А что касается сего матча... Левандовский традиционно бесполезен вне "Баварии"/"Барселоны", французы, пока местами, звездятся сверх меры...

    04.12.2022

    • Франция — Польша: поляки со второго раза забили пенальти в концовке матча

    ЧМ 2022, 1/8 финала: расписание и результаты игрового дня 4 декабря