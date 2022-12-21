Вальдано назвал огромным разочарованием выступление сборной Бразилии на ЧМ-2022

Экс-футболист мадридского «Реала» Хорхе Вальдано назвал сборную Бразилии главным разочарованием чемпионата мира в Катаре.

«Большим разочарованием, без всяких сомнений, стала Бразилия. Я ждал их в полуфинале, но команда не обратила внимания на детали. Например, Неймар, вместо того, чтобы пробить пенальти первым, захотел пробить пятым ради приумножения личной славы. В итоге до него не дошла очередь, потому что Бразилия вылетела еще до пятого пенальти. На чемпионате мира все решают детали, и нужно учитывать их все. Это была одна из самых талантливых команд на турнире, с тремя нападающими высшего уровня и еще тремя — на высококлассной скамейке запасных», — приводит слова Вальдано COPE.

Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 в четвертьфинале турнира, проиграв Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4).