Германия — Япония: нападающий японцев Доан сравнял счет

Нападающий сборной Японии Рицу Доан сравнял счет в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Германии — 1:1.

На 75-й минуте форвард успешно сыграл на добивании после прострела с левого фланга, который отбил голкипер немцев Мануэль Нойер.

Доан забил первый гол Японии на ЧМ-2022. Японцы и немцы выступают в группе E с Испанией и Коста-Рикой.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.