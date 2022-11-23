23 ноября, 17:37
Нападающий сборной Японии Рицу Доан сравнял счет в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Германии — 1:1.
На 75-й минуте форвард успешно сыграл на добивании после прострела с левого фланга, который отбил голкипер немцев Мануэль Нойер.
Доан забил первый гол Японии на ЧМ-2022. Японцы и немцы выступают в группе E с Испанией и Коста-Рикой.
ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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