Хави: «Испания продемонстрировала превосходство, которого еще не было ни у одной другой команды»

26 ноября, 19:30
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какая команда, по его мнению, лучше всего проявила себя в прошедших играх чемпионата мира-2022.
«Испания — это команда, которая играла лучше всех, возможно, как и Англия в первой игре, хотя Англии удалось добиться лишь ничьей с Соединенными Штатами. Испания сейчас находится на самом высоком уровне. Мне также понравились Бразилия и Франция, но Испания продемонстрировала превосходство, которого еще не было ни у одной другой команды», — приводит Football Espana слова Хави.
23 ноября сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0 и, получив 3 очка, возглавила группу Е.
27 ноября испанцы сыграют с командой Германии. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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