Главный тренер сборной Ганы: «Мне кажется, не стоило ставить пенальти в наши ворота. Это бардак»

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо остался крайне недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче ЧМ-2022 против Португалии (2:3).

«Мне кажется, не стоило ставить пенальти в наши ворота за тот фол. Все видели тот момент. Это бардак.

Тем не менее, у нас были свои шансы даже на последних минутах. Не могу сказать, что горд игрой, ведь у нас все равно ноль очков. Теперь нам нужно победить в двух оставшихся матчах», — приводит слова тренера Modern Ghana.

Сборные Португалии и Ганы выступают в группе H вместе с командами Уругвая и Южной Кореи, которые ранее в четверг сыграли вничью со счетом 0:0.

В следующем туре португальцы 28 ноября сыграют с уругвайцами, сборная Южной Кореи в тот же день встретится с командой Ганы.