Главный тренер сборной Мексики: «Мы ошиблись в мелочах в первом голе. А Месси не прощает даже таких ошибок»

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Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино подвел итоги матча группового этапа ЧМ-2022 против Аргентины (0:2).
«Пока есть возможность, будет биться за выход из группы. Нам нужно забивать голы так же. Но будет непросто. Второй гол Польши в матче против Саудовской Аравии только усложнил ситуацию.
Мы ошиблись в мелочах в первом голе. А Месси не прощает даже таких ошибок. Он и забил решающий гол.
Травма Гуардадо? У него была мышечная травма. К сожалению, продолжить игру он не смог», — приводит слова тренера AS.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования