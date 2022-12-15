Гризманн рассказал, за счет чего Франция обыграла Марокко на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Марокканцы меня впечатлили, очень хорошо сработали тактически: в обороне и в нападении. Нам доставили много проблем, тренер это понял и сделал замену. Выход Маркуса Тюрама на левый фланг пошел нам на пользу, было больше игроков, которые помогали Тео в защите. Да и тот факт, что мы забили, быстро стало важным моментом, а второй гол обезопасил нас», — цитирует L'Equipe Гризманна.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.