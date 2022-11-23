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23 ноября, 10:54

Хавбек сборной Туниса: «Я многому научился у Черчесова, получил от него немало полезных советов»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Туниса и «Ференцвароша» Аисса Лаидуни рассказал о работе со Станиславом Черчесовым.

«У меня с ним очень хорошие отношения, считаю его сильным тренером, он — топ-уровень. Я у него многому научился, получил от него немало полезных советов, потому что он хорошо знает этот турнир. Его мнение для меня было важным. Перед турниром он пожелал показать свой уровень игры, быть сконцентрированным. Кстати, мы с ним не так давно списывались — около трех дней назад», — приводит слова Лаидуни ТАСС.

Лаидуни по итогам первого матча группового турнира ЧМ-2022 против Дании (0:0) был признан лучшим игроком встречи.

Источник: https://tass.ru/sport/16402363

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Туниса по футболу
ФК Ференцварош
1
0
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