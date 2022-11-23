Хавбек сборной Туниса: «Я многому научился у Черчесова, получил от него немало полезных советов»

Полузащитник сборной Туниса и «Ференцвароша» Аисса Лаидуни рассказал о работе со Станиславом Черчесовым.

«У меня с ним очень хорошие отношения, считаю его сильным тренером, он — топ-уровень. Я у него многому научился, получил от него немало полезных советов, потому что он хорошо знает этот турнир. Его мнение для меня было важным. Перед турниром он пожелал показать свой уровень игры, быть сконцентрированным. Кстати, мы с ним не так давно списывались — около трех дней назад», — приводит слова Лаидуни ТАСС.

Лаидуни по итогам первого матча группового турнира ЧМ-2022 против Дании (0:0) был признан лучшим игроком встречи.