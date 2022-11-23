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23 ноября, 10:32

Главчич — о дополнительном времени на ЧМ-2022: «Если такое введут в России — это будет сумасшествие!»

Главчич поделился мнением о дополнительном времени на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Полузащитник «Химок» Неманья Главчич оценил решения арбитров на групповом этапе чемпионата мира-2022 добавлять более десяти минут к матчам.

«Ситуация с добавленным временем на чемпионате мира — это ненормально. Мы сейчас смотрим турнир каждый день. В первом матче Англия — Иран было добавлено 24 минуты. Да, там была травма, но все равно это много. Не понимаю, для чего играть по 100-110 минут — это невозможно. Дополнительное время в любом случае нужно, и у тебя обычно есть максимум семь-десять минут, чтобы добиться победы. Если такое введут в России, то это будет сумасшествие!» — цитирует Главчича Metaratings.ru.

Главный арбитр встречи Англия — Иран на ЧМ-2022 Рафаэл Клаус добавил к основному времени первого тайма 14 минут и 10 минут — ко второму. Однако в добавленное ко второму тайму время был назначен пенальти в ворота сборной Англии. Футболисты провели на поле 117 минут.

Источник: https://metaratings.ru/news/glavchich-o-dobavlennykh-minutakh-na-chm-esli-takoe-vvedut-v-rossii-to-eto-budet-sumasshestvie-1420554/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
Неманья Главчич
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