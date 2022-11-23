Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в комментарии для «СЭ» назвал причину, почему сборная Хорватии не смогла обыграть Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:0).

«Мы все ожидали большего, но сегодня не получилось. Защита была хорошей, а вот в атакующей части игры у нас не получалось. Этот чемпионат будет полон сюрпризов, и уж точно до последней игры не будет известно, кто пройдет в плей-офф. Хорватия сильна, но и другие умеют играть. Первая цель — пройти группу, и мы все уверены, что это произойдет, и мы увидим. Хорватия может и должна добиться большего», — сказал Маркац «СЭ».

Команды набрали по 1 очку в группе F. В следующем матче Хорватия сыграет с Канадой 27 ноября, а Марокко встретится с Бельгией.