23 ноября, 15:18
Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в комментарии для «СЭ» назвал причину, почему сборная Хорватии не смогла обыграть Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:0).
«Мы все ожидали большего, но сегодня не получилось. Защита была хорошей, а вот в атакующей части игры у нас не получалось. Этот чемпионат будет полон сюрпризов, и уж точно до последней игры не будет известно, кто пройдет в плей-офф. Хорватия сильна, но и другие умеют играть. Первая цель — пройти группу, и мы все уверены, что это произойдет, и мы увидим. Хорватия может и должна добиться большего», — сказал Маркац «СЭ».
Команды набрали по 1 очку в группе F. В следующем матче Хорватия сыграет с Канадой 27 ноября, а Марокко встретится с Бельгией.
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