Семшов: «Ловрен доказал, что он футболист мирового уровня»

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался об игре сборной Аргентины и сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Было понятно, что многие болели конкретно за Месси и Аргентину. Ну, хорваты до первого пропущенного мяча выглядели достаточно неплохо. Но в целом эти ошибки при пропущенных мячах предрешили исход матча. Радует, что Месси забил и отдал. Он очень ценный игрок. Надеемся, что в финале он покажет ту же результативную игру, которую показывает на протяжении всего чемпионата мира. Ловрен шикарно провел турнир, как и вся Хорватия. Они выжали максимум, который могли. Буду за них переживать в игре за третье место. Команда очень стабильна. Этим чемпионатом мира Ловрен доказал, что он футболист мирового уровня. Думаю, что можно обвинить всю оборону. Но игра с Бразилией была совсем другая. Таких ошибок там Хорватия не допускала. Конечно, все защитники виноваты в этом голе. Им нужно разобраться, почему возник такой момент», — приводит слова Семшова «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что сборной Аргентины необходимо прибавить, чтобы выиграть титул. По его словам, если сборная Франции выйдет в финал, то победит тот, кто совершит меньше ошибок.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре.

18 декабря аргентинцы встретятся в финале с победителем матча Франция — Марокко.